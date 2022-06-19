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中一中實體期末考引爆學生不滿 師竟脫口：染疫暑假可好好休養

嘉義市4923部「iPad第9代」到位 國中小達陣生生用平板

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市政府5月13日將4923部行動載具配送至全市各國民中小學及私立中學。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府5月13日將4923部行動載具配送至全市各國民中小學及私立中學。圖／嘉義市政府提供

教育部去年推動中小學數位學習精進方案，目標「生生用平板」，嘉義市政府指出，5月13日領先各縣市完成載具配送至全市各國民中小學及私立中學，成為首個全市達陣，目前正進行載具管理系統安裝及充電車配送作業，預計下周完成，所有嘉市學校都能直接使用。

嘉市府教育處長林立生說，嘉義市雖無偏遠學校，但也爭取到每6班補助1班的比例，配置補助數位載具，此次4923部行動載具，成為全國第一個已完成採購且配送到校的縣市，本次採購以各校提報需求下單部分，嘉市統一採購iPad第9代平板載具，各校所需的數位內容與教學軟體將陸續再由數位學習推動辦公室依各校需求，再行辦理採購事宜。

教育處表示，此次採購項目包含平板電腦、行動充電車及學習載具管理系統，市府還特別採購Apple TV等多項周邊設備供各校搭配使用；嘉市數位學習推動辦公室已成立數位學習輔導團，從5月份即已經開始辦理數位學習種子教師教學工作坊，7月份起將辦理多場次的研習，包含設備管理、基礎操作、數位教室與學科應用等豐富的課程，讓全市所有國中小學及私中教師都能在開學前，完成數位教學素養的培訓。

市府指出，鑑於疫情影響，各校陸續都有班級因師生確診而停止實體上課需進行線上教學，因此教育處積極辦理教育部補助平板電腦採購配送事宜，希望將線上教學最需要的平板電腦採購盡速完成。

嘉義市政府5月13日將4923部行動載具配送至全市各國民中小學及私立中學。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府5月13日將4923部行動載具配送至全市各國民中小學及私立中學。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府5月13日將4923部行動載具配送至全市各國民中小學及私立中學。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府5月13日將4923部行動載具配送至全市各國民中小學及私立中學。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府5月13日將4923部行動載具配送至全市各國民中小學及私立中學。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府5月13日將4923部行動載具配送至全市各國民中小學及私立中學。圖／嘉義市政府提供

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