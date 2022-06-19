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中央配發新北17萬劑快篩 發給2820間補教業者備戰暑假
中央提供高中以下的補習班及課照中心（安親班）公費快篩，新北獲配17萬劑，將發放2820間補教機構。新北教育局表示，為讓補教機構備妥暑期防疫物資，即日起至6月30日止，採分區分流到板橋高中、新北高工或基隆高中領取。
教育局表示，新北合法立案且招收高中以下學生的補習班共2782間、課照中心38間，依補習班及課照中心登錄的教職員工生人數規模，分別獲配發40至200劑快篩試劑，請業者依照日程，派接種3劑疫苗的人員前往配發據點盡速領取。
其中板橋、新莊、三芝、三重、八里、林口、淡水、蘆洲、五股、泰山10區的補教機構至板橋高中領取；中和、永和、深坑、土城、雙溪、樹林、鶯歌、新店、三峽9區補教機構至新北高工領取；另外，貢寮、瑞芳、汐止、萬里、金山5區補教機構則至基隆高中領取。
教育局長張明文表示，此次所發放公費快篩試劑，是為暑假期間準備的防疫物資，因此凡是補習班及課照中心師生於班內上課、上班期間身體不適，若疑似感染即可使用公費快篩進行篩檢，並自行記錄使用情形。
教育局表示，暑假期間不少家長會將孩子送至補習班及課照中心。為維護補習班、課照中心師生健康，新北市除發放快篩試劑外，亦督導各補教機構務必落實防疫，包含備妥防疫物資、加強環境清消、落實入班管制、公布教職員工疫苗接種情形，全面佩戴口罩及強化飲食防疫措施等。
教育局也將持續加強防疫稽查，若業者違反規定，將依傳染病防治法及相關法規開罰及查處，呼籲業者務必落實各項防疫規定。
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