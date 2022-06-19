公立幼兒園招生首見怪象 北中南眾多公幼招不滿人

全台公立幼兒園近日剛完成招生登記，沒想到有眾多公幼竟然出現招不滿學生、甚至招不到學生的怪象，招生狀況呈現「懸崖式」下降，跟過去大家認為公幼抽籤競爭率高、比熱門演唱會門票還難求的印象完全不一樣。準公共大幅增加被認為是主因，教師團體擔憂，此現象將為我國幼兒教育政策埋下泡沫化隱憂。

以新北市來說，公立幼兒園首波招生登記剛出爐，一開始幾乎各區、各校都出現招不滿學生的情形，缺額一度達四千餘個。以人口密集的中和區、板橋區來說，中和區一開始就有6所公幼(含分班)招不滿，中和某附設幼兒園缺60個學生，板橋則有4所沒額滿，其中一所缺20個。新北市的偏鄉區域還有幾所幼兒園出現完全沒有人報名的現象。

不只北部，南部地區的公幼也出現多個學校都招不滿的現象。以台南、高雄來說，直到去年為止，大多數公立幼兒園招生登記，第一階段就立刻爆滿、甚至許多還要備取到十幾、廿幾，今年卻一反常態。

據了解，台南市的公立幼兒園跟高雄市則有許多公立幼兒園沒有招滿、缺額還有兩千多個，招生情形跟過去相比相當慘澹，有學校開90個缺額，結果一招只有15個學生報名，跟預期落差非常大。

台南市永康區五王國小附幼老師陳韻如表示，政府增班考慮不周全，她的學校周邊騎車兩分鐘，今年就同時增四個三到五歲班。她的學校在永康區，算是人口較密集的地方，去年都還要備取到20幾，許多家長抽不到很扼腕，今年多增加兩班，沒想到卻招不滿，現在還有54個缺額，今年有家長來詢問皆告知：「還有缺額，都會錄取就讀喔！」家長都非常驚訝。

截至去年為止，人口密集的區域，公幼名額仍要用搶的，抽籤候補是必然。為什麼今年卻一反常態？整理教育部相關數據發現，我國公共化幼兒園（含準公共）4年來從2183所大增至4186所，增幅近一倍是主因。另外，今年8月起育兒津貼加碼、私幼增加補助等等，政府缺乏整體盤點與評估直接將公幼推至招生海嘯第一排。

教育部四年前配合行政院「我國少子女化對策計畫(一○七至一一一年)」計畫，提出「擴展平價教保服務」及「減輕家長負擔」策略，包括增加六萬個公共化名額，要讓公共化幼兒園蓬勃發展，甚至達到國小校校有幼兒園為原則。不過，如今許多國小附幼卻面臨招生孔急，跟當時的目標，背道而馳。

全教總幼委會主委楊逸飛說，教育部持續衝平價教保總數，卻毫無整體規畫與評估，像是區域學童數、學校供需量，還缺乏地方政府溝通。導致出現同區多所幼兒園同時搶學生的狀況，使招生嚴重失衡，現在又有公幼、準公共、非營利、私幼、職場互助教保中心等五種型態幼兒園彼此競爭。出現這次眾多公幼第一次招收未額滿，還要二招、再招的情形。

除了上述之外，新北市立鶯歌國中附設幼兒園老師許家蓁說，今年8月開始育兒津貼加碼，讀私立兒園可以領（未滿5歲第一胎從原本每個月3500元，調升到5千元，最高7千元），再加上疫情家長減低送小孩上學意願。

高雄市路竹區的北嶺附設幼兒園老師楊麓潔說，準公共大增學費大減，又可以延托到五六點、沒有寒暑假，對家長也會有吸引力。

教育部缺乏總體規畫，對幼教的未來會有什麼影響？中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣表示，不久的將來，大學退場的海嘯就會在幼教重演。

幼兒園選擇更多、補助也更多元，家長選擇權變得更大，如果政府不為所動，公幼危機可能是什麼？新北市立鶯歌國中附設幼兒園老師許家蓁說，就像國中小一樣有教師超額的問題，比如原本兩個班，裁掉一個班就少兩個老師，高雄市路竹區的北嶺附設幼兒園老師楊麓潔表示，家長選擇變多，公幼可能會面臨縮編，甚至裁校。

中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣說，政治家關心下一代未來，政客只關心下一次選舉。教育部數百億經費亂丟、美化數字假象。他也提到，部分地方政府公共化幼兒園招生出狀況，他不相信從教育部到當地教育局不知道。但教育部仍強制要求地方政府持續擴大公共化幼兒園。教育是百年大計，但沒有長遠的思維與政策，會被這些人玩壞。

全國教師工會總聯合會幼教委員會主委楊逸飛表示，教育部沒負起分配經費的責任，也沒整合地方公幼量能，只砸錢炒短線，光準公共幼兒園就砸五百億元、百億補助非營利蓋好後，也是委外經營，中央花大筆錢排擠政府主導的公幼優勢，從長遠來看更是重創幼教的永續發展，可以預見未來台灣幼教，將出現領政府錢，卻走向市場化的弔詭樣貌。