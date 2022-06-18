健行科大花3億建圖書館惹議 教部：定期監控私校財務

健行科大遭教師爆料，教師、系所申請教學計畫或設備採購受阻，學校卻要花三億元改建圖書館，擔心財務惡化。教育部則表示，學校以自有經費興建不需要報教育部，但會定期監控私校財務狀況，如果學校財務惡化、影響校務運作，將會給予監督。

根據周刊報導，健行科大日前透過校務會議通過將花3億元興建圖書館，但部分教師擔心以學校近年狀況，大興土木恐會影響財務。教育部則回應，目前未接獲學校擬改建圖書館一案，但若學校用自有經費興建可自主，無需報部。

教育部也指出，會定期監控私立學校財務狀況，若學校財務狀況惡化且影響校務運作將予以監督。若為預警或專案輔導學校，後續也會依照規定進行控管。目前健行科大資金約有11億，約莫可支用14個月的經常性支出，財務狀況正常。

另外，周刊亦報導學校欲將僅使用6年多的賓士S400L公務車報廢，又傳聞公務車是以招生名義購入卻充當董事長座車。教育部也說，學校得依自訂的財產物品管理相關規定辦理車輛採購及財產報廢作業，無需報部。但採購車輛僅限公務使用，且需符合公務車使用規定。