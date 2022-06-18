台南安平區新增非營利幼兒園動工 預計2年完工招生11班

台南市府挹注1.14億元，由金城國中於安平區新建非營利幼兒園，今天舉行開工動土典禮，市長黃偉哲，立委陳亭妃、林俊憲與地方民代等共同參與，預計民國113年幼兒園完工後，可增設3至5歲班級8班及2至3歲班級3班，滿足在地幼兒教育需求。

市長黃偉哲表示，感謝中央、立委及議員對經費的支持，目前少子化是一個趨勢，要逆轉這個趨勢就要提供家長安心生養的支持，市府對於公共化幼兒園特別重視，向中央爭取19億元興建21所非營利幼兒園，繼今年2月於平實園區新建非營利幼兒園工程動土後，此次投入1.14億元由金城國中興建幼兒園，提供優質的幼兒教育，讓家長放心、孩子安心，也對城市發展有很大幫助。

教育局表示，台南市自市長黃偉哲上任至今，已完成興建5所非營利幼兒園，並在民國110年至113年獲教育部核定19億元，市府負擔2.2億元，將陸續新建全市21所公共化幼兒園，提供家長更多平價且優質的幼教選擇，讓孩童可以在最好的環境中健康成長，目標民國113年平價教保服務比率將達86.2%。

金城國中校長蔡明昌表示，近幾年來公立幼幼班、小班的需求非常高，往往需要抽籤爭取，家長非常期待學校增設幼兒園，感謝國教署及市府補助經費辦理新建幼兒園工程，未來幼兒園完工後，將是家長們的福音。

教育局長鄭新輝指出，配合中央「少子女化對策計畫」，南市近3年已增設公幼和非營利幼兒園120班，到民國113年還會再增加127班，合計247班，其中2歲班級也增加76班，若加計165所準公共幼兒園，全市2至5歲廣義公共化平價幼兒園比率將由108年的25%，至113年大幅提升到86.2%。

代表8成6的家長第一胎育兒負擔每月將不超過3000元，其中非營利幼兒園將不超過2000元，第二胎更降為1000元，第三胎則免費，可大幅減輕家長育兒負擔，而優質完善的新建園舍，更可提供安全與高品質的幼兒學習環境。

金城國中新建幼兒園預計興建地上2層、地下1層，包含12間教室(室內活動室)、1間多功能活動室、1間健康中心、1間辦公室、1間配膳室、9間廁所、2間室內儲藏空間、樓梯3座、陽台12個、1座電梯，可提供11個班級，302位幼童就讀使用。