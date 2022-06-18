快訊

政治公關幫桃機遊說美境外通關 2通電話索價310萬還失敗

竹市縱火8死嫌犯陳彥翔拔管可自主呼吸 尚未出加護病房

家長外地打拚 原民孩成了「小留學生」 夜晚只有電視相伴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南安平區新增非營利幼兒園動工 預計2年完工招生11班

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市在安平區新建非營利幼兒園，市長黃偉哲、立委陳亭妃及林俊憲及議員等民代踴躍出席。記者吳淑玲／攝影
台南市在安平區新建非營利幼兒園，市長黃偉哲、立委陳亭妃及林俊憲及議員等民代踴躍出席。記者吳淑玲／攝影

台南市府挹注1.14億元，由金城國中於安平區新建非營利幼兒園，今天舉行開工動土典禮，市長黃偉哲，立委陳亭妃、林俊憲與地方民代等共同參與，預計民國113年幼兒園完工後，可增設3至5歲班級8班及2至3歲班級3班，滿足在地幼兒教育需求。

市長黃偉哲表示，感謝中央、立委及議員對經費的支持，目前少子化是一個趨勢，要逆轉這個趨勢就要提供家長安心生養的支持，市府對於公共化幼兒園特別重視，向中央爭取19億元興建21所非營利幼兒園，繼今年2月於平實園區新建非營利幼兒園工程動土後，此次投入1.14億元由金城國中興建幼兒園，提供優質的幼兒教育，讓家長放心、孩子安心，也對城市發展有很大幫助。

教育局表示，台南市自市長黃偉哲上任至今，已完成興建5所非營利幼兒園，並在民國110年至113年獲教育部核定19億元，市府負擔2.2億元，將陸續新建全市21所公共化幼兒園，提供家長更多平價且優質的幼教選擇，讓孩童可以在最好的環境中健康成長，目標民國113年平價教保服務比率將達86.2%。

金城國中校長蔡明昌表示，近幾年來公立幼幼班、小班的需求非常高，往往需要抽籤爭取，家長非常期待學校增設幼兒園，感謝國教署及市府補助經費辦理新建幼兒園工程，未來幼兒園完工後，將是家長們的福音。

教育局長鄭新輝指出，配合中央「少子女化對策計畫」，南市近3年已增設公幼和非營利幼兒園120班，到民國113年還會再增加127班，合計247班，其中2歲班級也增加76班，若加計165所準公共幼兒園，全市2至5歲廣義公共化平價幼兒園比率將由108年的25%，至113年大幅提升到86.2%。

代表8成6的家長第一胎育兒負擔每月將不超過3000元，其中非營利幼兒園將不超過2000元，第二胎更降為1000元，第三胎則免費，可大幅減輕家長育兒負擔，而優質完善的新建園舍，更可提供安全與高品質的幼兒學習環境。

金城國中新建幼兒園預計興建地上2層、地下1層，包含12間教室(室內活動室)、1間多功能活動室、1間健康中心、1間辦公室、1間配膳室、9間廁所、2間室內儲藏空間、樓梯3座、陽台12個、1座電梯，可提供11個班級，302位幼童就讀使用。

教育局指出，金城國中非營利幼兒園將於民國113年如期完工，後續將依台南市非營利幼兒園新生入園注意事項辦理招生事宜，除優先招收法定需要協助之幼兒外，將開放台南市欲就讀該園之幼兒家長登記報名並採電腦抽籤（無學區限制）。

台南市在安平區新建非營利幼兒園今天動工，市長黃偉哲、立委陳亭妃及林俊憲及議員等民代踴躍出席。記者吳淑玲／攝影
台南市在安平區新建非營利幼兒園今天動工，市長黃偉哲、立委陳亭妃及林俊憲及議員等民代踴躍出席。記者吳淑玲／攝影
台南市在安平區新建非營利幼兒園今天動工，市長黃偉哲、立委陳亭妃及林俊憲及議員等民代踴躍出席。記者吳淑玲／攝影
台南市在安平區新建非營利幼兒園今天動工，市長黃偉哲、立委陳亭妃及林俊憲及議員等民代踴躍出席。記者吳淑玲／攝影
台南市在安平區新建非營利幼兒園今天動工，市長黃偉哲、立委陳亭妃及林俊憲及議員等民代踴躍出席。記者吳淑玲／攝影
台南市在安平區新建非營利幼兒園今天動工，市長黃偉哲、立委陳亭妃及林俊憲及議員等民代踴躍出席。記者吳淑玲／攝影

幼兒園 台南 教育局

延伸閱讀

台南未宣布遠距上課到暑假、網友灌爆臉書 黃偉哲：暑期輔導考量

台南受暴拾荒婦拉拔女兒上清大 疫情影響求助實物銀行

台南遠距教學到暑假？黃偉哲：依家長和專家意見評估

台南增5465例 明、後天加開4場兒童莫德納接種站催「完整接種」

相關新聞

教育部廢早修定檢核表查核 青民協籲：應主動訪視學生

教育部今年3月宣布，111學年起高中職生一周至少有四天早自習可自由參與，學校不得強制學生在第一節課前到校。台灣青年民主協...

台南安平區新增非營利幼兒園動工 預計2年完工招生11班

台南市府挹注1.14億元，由金城國中於安平區新建非營利幼兒園，今天舉行開工動土典禮，市長黃偉哲，立委陳亭妃、林俊憲與地方...

城市漂流兒／家長外地打拚 原民孩子成了「留學生」 夜晚只有電視相伴

台灣有一群國小、國中生，正過著沒有大人在家的生活，小小年紀就要學著獨立。下課後，他們也許會參加課後活動，也可能在街上玩、單獨在家，或接觸幫派。這群學生的家長為討生活，也讓孩子有競爭力，選擇離開家鄉，孩子就托給祖父母照顧，或被寄放到親戚家中，小小年紀就成為城鄉之間漂流的「小留學生」。本系列報導，試圖帶領讀者了解這群家長和孩子的心聲與移動拼圖。

陳學聖：台灣專門圖書館偏少館藏少 可借鏡法國

政府曾推動加強公共圖書館建設計畫，20年來，公共圖書館的數量大幅成長。不過，國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖指出，我國專...

捐贈案惹風波 南開科大董事會正式發函暨大緩議捐贈

位於南投的南開科大日前本計畫捐贈予國立暨南大學，但隨即引發部分董事和教職員工不滿。日前南開董事於台北召開董事會，主張撤回...

找姊妹校甘比亞可以、德國不行？ 雙語政策學界批狹隘

2030雙語國家政策從去年9月起在各級學校積極推動，學者發現，教育部規畫可與國內中小學合作的外國姊妹校，都出於以美國、英國、加拿大及澳洲與紐西蘭為主的英語系國家。也就是說，甘比亞、蓋亞可以，德國、荷蘭、比利時「出局」，日本、韓國更是免談。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。