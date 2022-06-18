教育部廢早修定檢核表查核 青民協籲：應主動訪視學生

教育部今年3月宣布，111學年起高中職生一周至少有四天早自習可自由參與，學校不得強制學生在第一節課前到校。台灣青年民主協會則表示，教育部為此訂定「學校修訂學生在校作息時間相關規定自我檢核表」求學校回傳，但也呼籲主管機關定期檢視學校辦理情況是否合乎規定，即便採用檢核表也應於填報後訪視學生。

111學年起，全台不分公私立，高中職生一周至少有四天早自習可自由參與，學校不得強制學生在第一課節前到校，也不得安排考試進度、記缺曠。然而上有政策下有對策，仍有學校打算將第一節課提前至7時50分，或於早自習時安排打掃工作，變相要求學生提早到校。

對此，教育部訂出「學校修訂學生在校作息時間相關規定自我檢核表」列出總共14個重點項目，包含「每周除全校集合活動最多1日，當周其餘日數，應由學生自主規畫運用」、「學生於非學習節數活動之參與狀況，不得列入出缺席紀錄」、「上午第一節開始上課以前，不得對學生實施任何學業成績評量」等檢核項目，並要求各校於7月1日前回傳主管機關。

青民協今天指出，教育部並非首次使用檢核表檢視，2020年，也曾針對許多學校運用第八節課違規上進度一事訂定檢核表，但實施一年多下來許多學校並未如實填寫，去年便有學生向立委投訴，學校第八節都在上進度檢核表上卻勾選「未上進度」，由立委向國教署反應後，學校才改為勾選「並未遵守」。

教育部對於早自習新制又訂定新的檢核表，高雄學生民主聯盟副主席巫愷政表示，期盼國教署能有更積極、主動的作為，而非將檢核工作丟給學校自我檢核。主管機關也應定期檢視各校辦理情況，若仍採用自我檢核表也應於填報後訪視學生，複查辦理情況是否與檢核表一致。

青民協說，延後上學、早自習自由參與是讓學生有更多休息和自主規畫時間，若許多學校持續鑽漏洞、規避法規，恐將讓政策美意落空。教育部及各地方主管機關應在各校完成新的作息規定修正後，仔細檢視各校修法情形，並於下學期初抽查各校執行情形，若有學生陳情，也應積極了解處理。