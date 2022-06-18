快訊

政治公關幫桃機遊說美境外通關 2通電話索價310萬還失敗

竹市縱火8死嫌犯陳彥翔拔管可自主呼吸 尚未出加護病房

家長外地打拚 原民孩成了「小留學生」 夜晚只有電視相伴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

教育部廢早修定檢核表查核 青民協籲：應主動訪視學生

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部今年3月宣布，111學年起高中職生一周至少有四天早自習可自由參與，學校不得強制學生在第一節課前到校。本報資料照片
教育部今年3月宣布，111學年起高中職生一周至少有四天早自習可自由參與，學校不得強制學生在第一節課前到校。本報資料照片

教育部今年3月宣布，111學年起高中職生一周至少有四天早自習可自由參與，學校不得強制學生在第一節課前到校。台灣青年民主協會則表示，教育部為此訂定「學校修訂學生在校作息時間相關規定自我檢核表」求學校回傳，但也呼籲主管機關定期檢視學校辦理情況是否合乎規定，即便採用檢核表也應於填報後訪視學生。

111學年起，全台不分公私立，高中職生一周至少有四天早自習可自由參與，學校不得強制學生在第一課節前到校，也不得安排考試進度、記缺曠。然而上有政策下有對策，仍有學校打算將第一節課提前至7時50分，或於早自習時安排打掃工作，變相要求學生提早到校。

對此，教育部訂出「學校修訂學生在校作息時間相關規定自我檢核表」列出總共14個重點項目，包含「每周除全校集合活動最多1日，當周其餘日數，應由學生自主規畫運用」、「學生於非學習節數活動之參與狀況，不得列入出缺席紀錄」、「上午第一節開始上課以前，不得對學生實施任何學業成績評量」等檢核項目，並要求各校於7月1日前回傳主管機關。

青民協今天指出，教育部並非首次使用檢核表檢視，2020年，也曾針對許多學校運用第八節課違規上進度一事訂定檢核表，但實施一年多下來許多學校並未如實填寫，去年便有學生向立委投訴，學校第八節都在上進度檢核表上卻勾選「未上進度」，由立委向國教署反應後，學校才改為勾選「並未遵守」。

教育部對於早自習新制又訂定新的檢核表，高雄學生民主聯盟副主席巫愷政表示，期盼國教署能有更積極、主動的作為，而非將檢核工作丟給學校自我檢核。主管機關也應定期檢視各校辦理情況，若仍採用自我檢核表也應於填報後訪視學生，複查辦理情況是否與檢核表一致。

青民協說，延後上學、早自習自由參與是讓學生有更多休息和自主規畫時間，若許多學校持續鑽漏洞、規避法規，恐將讓政策美意落空。教育部及各地方主管機關應在各校完成新的作息規定修正後，仔細檢視各校修法情形，並於下學期初抽查各校執行情形，若有學生陳情，也應積極了解處理。

教育部 國教署

延伸閱讀

各級學生確診數國小11.2萬例最多 全台4381校停課

學習歷程檔案遺失遭監院糾正 教育部：已究責相關人員

全教產憂私校迴避法規自我了斷 教部稱握有「審查權」

央行升息半碼衝擊學貸利息 教育部全額補貼

相關新聞

教育部廢早修定檢核表查核 青民協籲：應主動訪視學生

教育部今年3月宣布，111學年起高中職生一周至少有四天早自習可自由參與，學校不得強制學生在第一節課前到校。台灣青年民主協...

台南安平區新增非營利幼兒園動工 預計2年完工招生11班

台南市府挹注1.14億元，由金城國中於安平區新建非營利幼兒園，今天舉行開工動土典禮，市長黃偉哲，立委陳亭妃、林俊憲與地方...

城市漂流兒／家長外地打拚 原民孩子成了「留學生」 夜晚只有電視相伴

台灣有一群國小、國中生，正過著沒有大人在家的生活，小小年紀就要學著獨立。下課後，他們也許會參加課後活動，也可能在街上玩、單獨在家，或接觸幫派。這群學生的家長為討生活，也讓孩子有競爭力，選擇離開家鄉，孩子就托給祖父母照顧，或被寄放到親戚家中，小小年紀就成為城鄉之間漂流的「小留學生」。本系列報導，試圖帶領讀者了解這群家長和孩子的心聲與移動拼圖。

陳學聖：台灣專門圖書館偏少館藏少 可借鏡法國

政府曾推動加強公共圖書館建設計畫，20年來，公共圖書館的數量大幅成長。不過，國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖指出，我國專...

捐贈案惹風波 南開科大董事會正式發函暨大緩議捐贈

位於南投的南開科大日前本計畫捐贈予國立暨南大學，但隨即引發部分董事和教職員工不滿。日前南開董事於台北召開董事會，主張撤回...

找姊妹校甘比亞可以、德國不行？ 雙語政策學界批狹隘

2030雙語國家政策從去年9月起在各級學校積極推動，學者發現，教育部規畫可與國內中小學合作的外國姊妹校，都出於以美國、英國、加拿大及澳洲與紐西蘭為主的英語系國家。也就是說，甘比亞、蓋亞可以，德國、荷蘭、比利時「出局」，日本、韓國更是免談。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。