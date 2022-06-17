捐贈案惹風波 南開科大董事會正式發函暨大緩議捐贈

位於南投的南開科大日前本計畫捐贈予國立暨南大學，但隨即引發部分董事和教職員工不滿。日前南開董事於台北召開董事會，主張撤回捐贈案，並對捐贈一事予以緩議，董事顧珮箴今（6/17）表示，昨日已發函給暨南大學，告知緩議捐贈案一事。

南開科大校方五月底時遭爆研議將校產捐贈給暨南大學，引發師生譁然。南開科大教職員工亦不滿校方無視反彈聲浪，對外宣布捐贈，隨即籌組權益促進會抗議，質疑校方「黑箱捐校」違法將提訴訟。

創辦人顧李淑華次女、現任董事顧珮箴日前則透過影片表示，四月校務基金結餘還有4.18億元、學生數逾3000人，質疑暨大招生狀況與部分公益董事推動不樂之捐。

但顧珮箴今表示，南開董事已於6月9日召開會議，當天由董事顧為元提出臨時動議對捐贈一事主張撤案，並主張撤回5月31日發給暨南大學的承接意向函，最後於臨時動議決定對捐贈案予以緩議。

顧珮箴說，當時董事會議上決定，將發函給暨大告知捐贈案緩議一事，昨天傍晚已將該函發出。