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遭疑靠關係助黑心快篩取得EUA 「邵博士」負責人回應了

學習歷程檔案遺失遭監院糾正 教育部：已究責相關人員

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
學習歷程檔案去年爆發遺失風波，監察院今天糾正教育部國教署。記者杜建重／攝影
學習歷程檔案去年爆發遺失風波，監察院今天糾正教育部國教署。記者杜建重／攝影

教育部去年因作業疏失，導致攸關學生升學權益學習歷程檔案遺失2萬5210件，共81校、7854位學生受害。監察院今天（6/17）認為教育部國教署業務督導不周，糾正國教署。教育部則回應，已完成相關人員究責，各校已選用其他廠商開發的學習歷程紀錄模組，國教署審慎檢討、引以為鑒。

教育部委託國立暨南大學團隊建制學習歷程檔案公版模組，去年9月底卻爆出遺失風波，監察院今天表示，共計81校、7854位學生總計2萬5210件檔案遺失且無法挽救，損害政府形象和公信力。

監察院指出，國教署業務督導不周、系統維運能量不足，經委員會討論後通過監委所提調查報告，糾正教育部國教署，並應追究相關失職人員及委外團隊責任。

教育部則回應，學習歷程檔案遺失一事，已完成相關人員究責。但記者詢問懲處對象、內容，教育部並未說明，但表示已審慎檢討、引以為鑒。

教育部也說，原本使用國教署委託開發「學習歷程公版模組」學校，也於教育部協助下，選用其他廠商開發的紀錄模組，目前已全數啟用完畢。國教署也強化機房管理專業能量、加強備份監控及落實還原演練、建立系統重大變更多重驗證及複核機制，並爭取增編資安相關人力，提升資安防護能量，維護學生使用學習歷程檔案權益。

教育部 國教署 監察院

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