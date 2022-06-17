女教師不當管教記過3次 中市府審查校方處理程序

台中市某國小陳姓女教師對學生不當管教，依違反兒少法遭社會局裁罰，校方對她記過3次，人本教育基金會質疑未淘汰不適任教師，市府今天表示，審查校方處理程序是否符合規定。

台中市大雅區某國小陳姓女教師遭家長投訴，對學生霸凌、不當管教行為，校方調查確認，對女教師記過3次。人本教育基金會中部聯合辦公室今天透過文字稿表示，解聘不適任教師淪為空談。

人本教育基金會指出，去年該校1名學生因倒退下樓梯被陳師發現，陳師要學生再次示範並錄影傳給家長，家長認為老師處理方式不妥，詢問孩子後得知，這名老師會體罰學生，有打手心、雙手舉高罰站、向上跳150下等，更會要求動作慢的學生向全班同學道歉。

經校園事件處理會議後，認為陳師行為造成學生身心傷害，不當管教與體罰成立；經霸凌因應小組調查後，認定陳師對多名學生霸凌成立，又因違反兒少法規定，對兒少有不正的行為遭台中市社會局公開姓名裁罰，陳師只記過3次處分。

台中市教育局透過文字回應，陳姓教師疑涉霸凌、體罰、不當管教事件遭家長投訴，經學校調查確認屬實，違反兒少法遭社會局裁罰，教育局目前正在審查學校所報處理程序是否符合規定，綜合評析全案辦理情形。

教育局指出，若陳師違規情節重大，涉及教師法規定，學校教師評審委員會未依規定召開、審議或決議，主管機關認為有違法情形時，應敘明理由交回學校審議或復議；屆期未依法審議或復議，主管機關可敘明理由提交教師專業審查會審議，並可追究學校相關人員責任。