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普中錄取率百分百 佛大、南華 個申分發率逾8成

文／ 南華大學提供

南華大學辦學成果有目共睹，這幾年接連獲海內外獎項肯定。 圖／南華大學提供
南華大學辦學成果有目共睹，這幾年接連獲海內外獎項肯定。 圖／南華大學提供

111學年度大學個人申請入學招生昨天放榜，佛光山佛光大學、南華大學招生表現亮眼。南華今年分發率88.15%、排名全國第14、私校第5；佛大以80.19%的分發率穩定成長；佛光山普門中學則寫下100%的個申分發率，國立大學錄取率達35%，彰顯這3所學校辦學有成。

南華大學校長林聰明表示，今年南華個申提供650個名額，若將外加名額納入計算，分發率突破93%，有3分之2的科系滿招，包括資訊管理學、資訊工程學、建築與景觀學、財務金融學及傳播學系等。

林聰明談到，南華辦學，常海內外獎項肯定，更致力推動國際認證，像是建築與景觀設計學系等7系所，都通過「中華工程教育學會」工程及科技教育認證；為體現創辦人佛光山開山星雲大師教育理念，校方也設立多項獎助學金，不讓學生受困經濟因素，無法上大學。

佛光大學今年除了逾80%的分發率，歷史、外文、經濟、產品與媒體設計學系等，都宣告滿招，包括今年首次開放個申的健康與蔬食產業學系。佛大校長何卓飛表示，這顯示社會各界對佛大辦學品質深具信心。

「選擇佛光，讓未來發光！」何卓飛說，佛大以書院式精緻型大學為發展特色，結合優秀師資提供公立學校辦學品質與收費，並提供多元獎助學金，像「小藍鵲計畫」結合每年教育部挹注的600多萬元經費，幫助弱勢生安心念書。

普門中學今年個申表現，除了100%分發率，更有多人錄取成功大學、東華大學等國立大學，錄取35%，比去年提升5%。普中校長蔡國權表示，未來也會持續提升教育品質，讓「優質辦學」成為普中金字招牌。

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