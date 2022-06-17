國高中歷史無縫接軌 課綱銜接竹縣領頭起跑
九年一貫歷史課本上的夏商周、秦漢、魏晉南北朝等內容，在108新課綱國中八年級歷史課綱中大幅縮水；為人津津樂道的三國經典人物也在課本中消失。新竹縣國教輔導團社會領域團隊，歷經2年建構出補充教材架構，從今年起提供各校在國中九年級教育會考結束後，進行課程教學，補充歷史概念。
新竹縣教育局指出，新課綱的教科書內容中，簡化各朝代政治史的演變，舊課綱內容的夏商周、秦漢、三國、魏晉南北朝、隋唐、宋等朝代的內容大量刪除，改以強調長時段架構的設計，著重社會結構變遷，以略古詳今為目標。
竹縣社會領域輔導團團員針對新課綱過度簡化的歷史時代，自109學年度即著手整理課綱，彙整新舊差異，歷經2年完成6份教案，提供完整課程包，重建歷史時間主軸，降低因中國史內容大量刪除所造成的歷史斷裂問題，建立學生完整史觀。
竹縣教育局長楊郡慈表示，對於國教輔導員於國中會考後，率先在校內進行課程教學表達感謝，也希望各校收到補充教材包後能彈性運用，讓學生能順利與高中課程無縫接軌。
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