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提升學生外語能力 新北暑期招90師培訓

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北技職雙語學分班學員進行雙語課程教案分享。圖／新北市教育局提供
新北技職雙語學分班學員進行雙語課程教案分享。圖／新北市教育局提供

因應技職推動雙語課程提升學生語言能力，新北今年暑假開3班，招收90位老師，接受108小時雙語教學師資培訓課程，結業且通過CEFR B2等級英語能力分級，可取得教育部核發雙語教學加註證書。

新北市教育局與台灣師範大學合作，109學年度起開辦新北市技術型高中雙語學分班，至今有68位技高教師修畢相關課程。

教育局長張明文表示，新北技職推動技高雙語教育政策，教育局與台師大合作開設技高雙語學分班培育專業雙語師資。

課程培訓6學分涵蓋3個科目課程，採微課程方式讓教師透過雙語教育的課程設計與教學知能發展、教師專業成長與學校英語環境營造、技術型高中生活化評量、彈性課程模組與雙語授課，強化教師專業英語力及雙語課程教學能力。課程協助教師取得教育部核發的雙語教學加註證書。培養新北技職教師不只具備專業能力，也能運用雙語教專業，引領技職學生打進國際盃。

台灣師範大學教授戴建耘表示，學分班教學訓練內容，參考國外的非英語系國家英語師資培育課程的精神與內涵訓練方式，以專業科目內容，結合雙語教學及動手做說英文3者搭配，讓教師逐漸習慣採用英文做為知識與技能的教學工具。

培訓過程以英文作為上課溝通工具，透過專業課程，協助教師利用課後參加英語能力檢測，以達到CEFR B2等級之英語能力為目標，期末也會讓每位教師發展雙語教案，並上台全程進行雙語教學演示。

曾修習過雙語學分班的樟樹國際實中老師劉昌政表示，授課老師與教授針對雙語教學演示，給予實質的教學建議與回饋，逐步將專業英語、課室英語應用於課堂當中，也能夠增加對於英語聽、說的熟悉度，並藉由認識專業詞彙更了解其意涵。

教育局表示，新北巿以生活化、普及化、在地化及國際化為核心概念落實雙語教育，而技職雙語教育更以動手做學英文為核心，推動專業英文、職場英語、跨國連結等各項計畫，讓技職師生同時具備專業技能及英文，培育接軌國際的世界技職人才。招生簡章網址： http://www.sce.ntnu.edu.tw/

全國首創技職雙語學分班好評再加碼，暑假開3班培育90位專業雙語師資。圖／新北市教育局提供
全國首創技職雙語學分班好評再加碼，暑假開3班培育90位專業雙語師資。圖／新北市教育局提供

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