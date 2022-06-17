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中信國際學校貫穿K-12 優質非營利幼兒園開園 減輕家長負擔

文／ 中信國際學校 提供

中信非營利幼兒園規劃兩條幼童專用車接送路線，直達臺南科技工業園區、新吉工業區、安南醫院、安平等重點就業地區。 圖／中信非營利幼兒園籌備處 提供
中信非營利幼兒園規劃兩條幼童專用車接送路線，直達臺南科技工業園區、新吉工業區、安南醫院、安平等重點就業地區。 圖／中信非營利幼兒園籌備處 提供

中信金融管理學院與中信國際實驗教育機構(CTBC International Academy，下稱「中信國際學校」)今年將迎接新夥伴「中信非營利幼兒園」加入，成為貫穿幼兒園到12年級並可銜接大學、研究所的全學齡國際學園。中信非營利幼兒園由國教署核准預計於今年8月開園，首年將採獨立招生，招收幼幼班到大班學齡幼兒，家長以非營利幼兒園的費用，就能讓孩子共享中信國際學校外語教學資源。

中信國際學校鄰近台江國家公園，與中信金融管理學院共享廣闊美麗的校園，教學重視外語、音樂藝文與運動，學習領域多元豐富，來自美國與加拿大的外籍教師均具有合格教師證，1比10的低師生比，讓學生倘佯在雙語學習環境，中信非營利幼兒園將與國際學校共享外師資源，從幼托即學習多元語文，自然將外語融入於生活。此外，中信國際學校有多名音樂教師，具備專業教學與演出經驗，定期辦理學生學習成果發表會，皆有助於幼兒音樂啟蒙，帶給孩子豐富的美感體驗。

中信非營利幼兒園與中信國際學校共享教學資源，孩子將有更多元學習體驗。 圖／中信非營利幼兒園籌備處 提供
中信非營利幼兒園與中信國際學校共享教學資源，孩子將有更多元學習體驗。 圖／中信非營利幼兒園籌備處 提供

中信非營利幼兒園預計招收滿2歲至未足6歲幼兒，首屆幼幼、小、中、大班採登記入學，收費依照非營利幼兒園標準，第一胎子女月繳2千元、第二胎1千元，第三胎則免收學費。響應臺南市政府安心就業幼托政策，幼兒園規劃兩條幼童專用車接送路線，直達臺南科技工業園區、新吉工業區、安南醫院、安平等重點就業地區，以及鄰近的台江文化中心與海佃、土城、和順等國小及社區，並比照私幼延托時間至晚間7時，減輕雙薪家長的負擔、安心上班。

中信非營利幼兒園與中信金融管理學院、中信國際實驗教育機構共享美麗寬闊的校園。圖／中信非營利幼兒園籌備處 提供
中信非營利幼兒園與中信金融管理學院、中信國際實驗教育機構共享美麗寬闊的校園。圖／中信非營利幼兒園籌備處 提供

中信非營利幼兒園師資、空間及軟硬體設備已陸續竣工就位，園方聘有專任駐園護理師，維護幼兒健康與安全，並發展多元課程，結合中信國際學校充沛的學習資源，建構臺南市最具特色的幼兒園，豐富幼兒生活經驗，及早啟發創意思維。中信非營利幼兒園將於立案通過後，正式開園招生，提供幼兒及家長平價且優質的教保服務。

中信非營利幼兒園籌備處官方網站：https://cps.ctbc.edu.tw/

#中信國際學校 #中信非營利幼兒園

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