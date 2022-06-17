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管中閔任文大董事遭疑政治 教長：教育角度無直接介入

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
周玉蔻（左）質疑，教育部首肯讓管中閔擔任文大董事的決定很政治。潘文忠說，是持平從教育角度看待問題。圖／取自廣播節目「新聞放鞭炮」
周玉蔻（左）質疑，教育部首肯讓管中閔擔任文大董事的決定很政治。潘文忠說，是持平從教育角度看待問題。圖／取自廣播節目「新聞放鞭炮」

教育部潘文忠今天接受媒體人周玉蔻廣播節目「新聞放鞭炮」專訪。針對文化大學5月底董事會再陷入分裂，被譽為頂大派的董事管中閔、蘇慧貞雙雙請辭。周玉蔻質疑兩人任命案「很政治」，潘文忠則說，是持平從教育看待問題，雖然斟酌了一段時間，但是希望借鑑兩位校長的辦學經驗協助文大穩定發展。

文化大學董事會於今年初改選，由台大校長管中閔、成大校長蘇慧貞等人出任董事，並獲得教育部首肯，但上任僅三個月便閃辭，兩人至今未說明原因。

教育部長潘文忠今天接受周玉蔻專訪，被問及管蘇兩人辭了沒，潘文忠表示，文大希望好好辦學，董事會就必須往好的面向發展。大學有其公益性，當時董事會邀請頂大校長擔任私校董事是首例，考量兩人是兼任董事，「因此最後才同意，是我同意的。」

周玉蔻則質疑潘文忠的決議「很政治性」，潘文忠說，是持平從教育角度看待問題，當初過程審慎，希望讓公立大學校長的辦學經驗分享予私立大學，雖然教育部斟酌了好一段時間，但絕對沒有直接介入。

私校問題不只董事會派系難擺平，近日受少子化衝擊，部分大學也走向退場，日前則傳出華夏科大欲於完成清算後將剩餘財產捐給台灣科技大學，但消息卻是單方面由台科大學生會曝光，讓華夏科大極度不滿。

周玉蔻問潘文忠，當時是否為台科大故意放話？潘文忠則表示，台科大當時僅排入討論議程，但公、私立學校有人員和財產歸屬的問題待解決，側面了解，華夏董事會一直在思考學校的未來，但在該事件上，雙方仍只處於彼此交換意見的階段，尚未提出正式計畫。

周玉蔻再問兩校是否破局？潘文忠則說，還是要回歸雙方學校意願，「有沒有破局，要看彼此的態度。」但若兩校經過審慎討論、對未來發展均已顧慮，教育部樂觀其成但不會強迫。

潘文忠 周玉蔻 教育部

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