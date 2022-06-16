綠獎講座 林思民至桃園高中談人與蛇的和平協議

第七屆綠獎徵件活動將於8/31截止，本屆為「生態保育領域」與「綠色創新領域」兩大領域，包含「生態保育計畫獎助」、「青少年環境行動獎」與「綠色創新獎」。本屆為第二年進入校園分享，今日（6/16）於桃園高中舉辦校園講座，邀請臺灣師範大學生命科學系教授林思民擔任講師，與學生分享蛇蟒知識與人蛇的相遇故事，並提出多項生態知識議題與學生探討。

今年綠獎為第二年至高中校園，分享生態保育觀念，重量級講師與精彩多元主題，期望鼓勵學生實踐行動。受疫情變化，今日6/16講座不僅為到校分享，同時也以線上方式與未能到校的學生連線，舉辦校園講座，邀請到臺灣師範大學生命科學系教授林思民擔任講師，與學生分享到過去到金門與蟒蛇的相遇故事，並提出幾項問題讓學生來省思。

本場校園講座先前雖因疫情延後舉辦，不過不僅現場同學參與熱絡，線上觀看的同學也認真聆聽。桃園高中葉家伶組長開場：「很高興聯華電子主辦校園講座，邀請到重量級講師林思民到場分享，讓同學們更認識大自然與生物的奧秘，鼓勵大家把握機會、實踐環境行動倡議！」

講師林思民教授，以「戰爭與和平：人與蛇的和平協議」為主題，以自身經歷分享長期以來生物研究與相關故事。林思民研究專長兩棲爬行動物學、生態學、野生動物貿易等，他首先以是否怕蛇來詢問同學，逐漸帶領認識爬蟲類動物的奧秘。「蛇是身體長，還是尾巴長？」現場同學思考討論後，紛紛回答，林思民以深入淺出的方式，趣味且生動地講述蛇蟒的特徵與知識，該如何與之共處，期盼的不是讓同學不怕蛇，而是認識自己所怕的東西，先認識後更加了解大自然的每個生命。

演講內容不僅精彩，講師更為桃園高中師生帶來「特別嘉賓」。講座中。林思民輕緩地從後背包中拿出一隻球蟒，名為「河馬」，讓在場師生驚訝又驚喜，皆目不轉睛地看著溫順的球蟒「河馬」，林思民同時更詳細地介紹蛇蟒。許多同學初次看到蛇，紛紛好奇上前、仔細觀察，並於講師在旁協助與指導下，嘗試與蛇接觸、輕輕觸摸球蟒「河馬」，同學心情緊張又澎湃，印象更為深刻。

林思民也分享過去到金門觀察蛇蟒的經驗，並進行相關研究，探索金門與蛇蟒的傳奇故事。林思民更提及生活行為對環境所帶來的種種影響，鼓勵學生一起用行動力愛護環境，並創造自我價值，為生態環境帶來正向改變。學校老師會鼓勵學生一起參與綠獎的投稿，共同愛護自然環境。

本屆綠獎在疫情嚴峻之際，於5至6月期間完成三場校園講座。徵件活動至8月31日截止，11月公佈得獎名單。歡迎全台的生態保育團體、對自然生態有興趣的學生以及新創團隊踴躍參加。第七屆綠獎徵件規定詳見官網：https://ecoechoaward.com/；線上徵件說明會三部曲：https://reurl.cc/b2lvW6。

第七屆綠獎活動由聯華電子主辦，聯合報有故事、社企流與聯合報系文化基金會協辦。合作夥伴為大陽日酸系統科技、台灣3M、東京威力科創、欣興電子、智原科技、愛德華先進科技、漢民科技、漢科系統科技。綠獎凝聚企業界力量，擴大影響力，幫助更多人為美好的環境而努力。

第七屆綠獎校園徵件活動前進桃園高中。講師林思民教授（中）與桃園高中師生。