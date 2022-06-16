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央行升息半碼衝擊學貸利息 教育部全額補貼

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
因應央行升息半碼，教育部表示將全額補貼學貸利息。本報資料照片
因應央行升息半碼，教育部表示將全額補貼學貸利息。本報資料照片

中央銀行今（6/16）宣布跟進美國聯準會升息半碼，以此穩定物價。但考量到升息將加重借貸資金成本和貸款還款壓力，教育部稍早表示，就學貸款學生均不受本次升息影響，所增利息將由教育部補貼。

因應中央銀行今日宣布升息半碼，教育部表示，目前93%已辦理就學貸款的學生，在學期間的利息原本就是由教育部全額補貼，學生不用擔心升息影響；其餘7%的就學貸款學生，原本需要自行負擔半額或全額利息，因應本次升息增加利息教育部也將補貼。

教育部表示，所有辦理就學貸款的學生都不會因為升息增加負擔。

另外，教育部也指出，針對已經在還款的就學貸款畢業生，若因本次升息有還款困難，只要每月平均收入未達4萬元，原本就可申請最長8年緩繳本息，緩繳本息期間畢業生免負擔本金及利息，利息全部由教育部補貼，因此，同樣不因這次升息而增加利息負擔。

教育部 學貸 升息 央行 美國聯準會

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