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防堵私校禿鷹集團 高教工會籲解除高苑科大董事職務
高苑科大校方與董事會日前衝突不斷，教職員工指控董事會違背捐資承諾，故意讓教育部列為專案輔導學校。對此，高教工會今天表示，將於高苑科大籌組工會分部代表第一線教師發聲，也要求教育部儘速解除高苑科大現行董事職務，重組公益董事。
高苑科技大學教師與職員工日前在校園集會並簽署大字報，控訴董事會違背欲分期捐資1億5000萬元的承諾，更四次企圖停招停辦，故意讓學校被教育部列為專案輔導學校，更企圖全面扣減教職員薪水，嚴重侵害學校學生及教職員工權益。
高教工會今天指出，自今年一月起，高苑科大董事會由長照及營造業者入主後，新董事會拒絕按承諾捐資，反而有意盡速將學校停招，謀取改辦其他事業利益的風聲不斷。第一線教職員深感不安，且學校還有逾3000名學生、100多名教師，難道就要因此難以為繼。
高教工會對高苑爭議提出三項訴求，要求教育部應盡速解除高苑科大現行董事職務，重組包含教師在內的公益董事會。再者，教職員欠薪依法學校與現任董事是連帶債務人，應立刻償還並加付法定利息，也要求教育部通盤檢討「禿鷹集團」入主私校的歪風。
高教工會認為，高苑科大遭遇與過去亞太創意技術學院遭遇「禿鷹集團」入主後，反而加速停招停辦，以謀取董事會改辦其他事業利益雷同，毫無社會正當性可言。
高教工會也表示，高苑已有超過20名教師加入工會，昨日高教工會高苑分部正式成立，並已選出召集人以及三名副召集人，經意見交流，工會分部認為當前是高苑科大的關鍵時刻，唯有全體教職員生團結才有機會反轉劣勢，追尋永續經營。
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