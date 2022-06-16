防堵私校禿鷹集團 高教工會籲解除高苑科大董事職務

德國教育的高水平和文憑的含金量舉世公認，柏林工業大學前校長史坦巴哈就曾說過，德國人很會拿諾貝爾獎，靠的是理論與實務結合。德國教育的成功與其獨特的教育體制有密切關係，其中重要的兩個關鍵是免費教育以及讓天賦自由發揮，然而很多人不知道的是，相較台灣的休退學率約在4至5%，德國大學生輟學率高達三成左右，背後原因是什麼？

2022-06-16 11:27