「資深名校推手」私立復興實中：申請美國頂大一定要知道的4件事！

【復興不一樣】系列報導

出國留學是許多學生的夢想，但申請國外大學一點都不輕鬆，尤其想要進入美國Top 30頂尖大學，更是難上加難。隨著美國大學的申請流程與條件越來越多樣化，為了讓學生與國際無縫接軌，臺北市私立復興實中在兩年前成立國際交流中心，提供學生更有系統、更全面的升學輔導，搭建與國外學術交流機構的平台，幫助想出國讀書的學生更充分展現自己的優勢，順利進入理想的大學。

臺北市私立復興實中歷年國外升學成績斐然。 圖/臺北市私立復興實中提供

量身打造升學路，讓大學在幾分鐘內了解你

復興國際交流中心范清芝主任表示：「申請大學是條雙向道，大學會挑選適合的學生，同樣的，學生也要思考自己在什麼樣的環境下學習對自己最有利，申請美國大學多元又很競爭，需要花一番心思及早準備。」

美國大學評估標準，不外乎是：標準化考試成績、英語能力測驗、課外活動的內容與投入、研究實習的經驗、個人興趣和才藝、申請文章內容等，大學會以綜合條件來評估，越是教育品質名列前茅的大學，篩選條件越嚴格。針對想出國讀大學的學生，范主任提出以下4點建議：

【申請美國大學攻略1】清楚自己的興趣和未來職涯方向

你將來想要往哪個方向發展?除了美國，是否有其他國家的教育環境更適合你?私立復興實中從G8(國二)就開始帶領學生認識不同職業、進行生涯探索。國外的好學校有很多，學生必須先認識自己的性格特質，才知道該選哪個科系?要選擇單純的大學城，還是位於繁華都會區的學校?喜歡做研究還是想專注於課程的學習呢?

范主任觀察到，這幾年國內升學的學生，以理工科系居多，而出國留學的學生，則有越來越多人選擇就讀藝術、人文、設計等相關科系，學生要充分探索、了解自己的天賦與熱情，才能找到學涯發光的位置。

臺北市私立復興實中安排中學生進行NASA遠距課程，讓學生透過視訊直接與美國頂尖的科學家互動，進一步認識太空科學。 圖/臺北市私立復興實中提供

【申請美國大學攻略2】申請名校，成績好是基本的

美國哈佛大學自去年開始對升學制度進行調整，未來四年申請人不需提交標準化考試成績，很多大學也紛紛跟進，這是不是表示未來成績不好的學生也有機會進哈佛?其實，這些名校之所以不看成績，是因為每個來申請的學生成績都非常出色！成績好是申請名校的基本條件。想要進入名校，優異的學科成績絕對是利基點。

除了成績之外，大學也希望能夠從學生的文章、課外活動參與等，看見更多學生的個人特質，因此國際交流中心幫助學生從G9(國三)開始規劃課內外活動安排，豐富自己的履歷，G10(高一)積極爭取校內大學先修進階課程，累積自己在專門領域的實力，提高競爭力。

9、10年級學生輪流製播校園午間LIVE英文新聞，豐富學習檔案。 圖/臺北市私立復興實中提供

【申請美國大學攻略3】選擇適合自己的學校，勝過選擇好學校

復興國際交流中心會帶領學生從G10開始做大學搜尋，並安排大學說明會、各大學的台灣同學會、學長姐經驗分享等，努力讓理想與現實零落差，並鼓勵學生拉展視野、放寬心胸，不必非讀哪間學校不可，「沒有最好的學校，只有最適合自己的學校。」

【申請美國大學攻略4】大學看履歷是「加分制」，不是「淘汰制」

在履歷方面，一定要把你的優點、專長、過去的光榮事蹟經過精心設計，大方地展現出來！大學看履歷是「加分制」，不是「淘汰制」，完美無缺的「罐頭」履歷或許會讓大學找不到「拒絕你的原因」，但是想要在眾多申請者中脫穎而出，一定讓大學看見「錄取你的理由」。而從G9開始探索自我、多方學習、逐步確定方向的歷程，就是你最獨特的人生旅程，不妨具體且真實地寫下你的學習經歷，展現你個人的特色和能力。

臺北市私立復興實中吳志弘校長表示，「後疫情、全球化的時代，教育思維也要跟著改變，辦未來教育，就要先有未來視野：高中教育要有大學格局，結合永續SDGs趨勢，培養學生以行動解決問題、創新創造的能力，讓學生不只成為未來需要的人才，還能更帶來未來、改變未來。」

復興火炬：https://www.fhjh.tp.edu.tw/