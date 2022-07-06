快訊

溫網／輸2贏3大逆轉 約克維奇驚險退義新星闖4強

「資深名校推手」私立復興實中：申請美國頂大一定要知道的4件事！

聯合線上／ 董欣怡 ＆ 陳姿瑩復興不一樣系列專題

【復興不一樣】系列報導

出國留學是許多學生的夢想，但申請國外大學一點都不輕鬆，尤其想要進入美國Top 30頂尖大學，更是難上加難。隨著美國大學的申請流程與條件越來越多樣化，為了讓學生與國際無縫接軌，臺北市私立復興實中在兩年前成立國際交流中心，提供學生更有系統、更全面的升學輔導，搭建與國外學術交流機構的平台，幫助想出國讀書的學生更充分展現自己的優勢，順利進入理想的大學。

臺北市私立復興實中歷年國外升學成績斐然。 圖/臺北市私立復興實中提供
臺北市私立復興實中歷年國外升學成績斐然。 圖/臺北市私立復興實中提供

量身打造升學路，讓大學在幾分鐘內了解你

復興國際交流中心范清芝主任表示：「申請大學是條雙向道，大學會挑選適合的學生，同樣的，學生也要思考自己在什麼樣的環境下學習對自己最有利，申請美國大學多元又很競爭，需要花一番心思及早準備。」

美國大學評估標準，不外乎是：標準化考試成績、英語能力測驗、課外活動的內容與投入、研究實習的經驗、個人興趣和才藝、申請文章內容等，大學會以綜合條件來評估，越是教育品質名列前茅的大學，篩選條件越嚴格。針對想出國讀大學的學生，范主任提出以下4點建議：

【申請美國大學攻略1】清楚自己的興趣和未來職涯方向

你將來想要往哪個方向發展?除了美國，是否有其他國家的教育環境更適合你?私立復興實中從G8(國二)就開始帶領學生認識不同職業、進行生涯探索。國外的好學校有很多，學生必須先認識自己的性格特質，才知道該選哪個科系?要選擇單純的大學城，還是位於繁華都會區的學校?喜歡做研究還是想專注於課程的學習呢?

范主任觀察到，這幾年國內升學的學生，以理工科系居多，而出國留學的學生，則有越來越多人選擇就讀藝術、人文、設計等相關科系，學生要充分探索、了解自己的天賦與熱情，才能找到學涯發光的位置。

臺北市私立復興實中安排中學生進行NASA遠距課程，讓學生透過視訊直接與美國頂尖的科學家互動，進一步認識太空科學。 圖/臺北市私立復興實中提供
臺北市私立復興實中安排中學生進行NASA遠距課程，讓學生透過視訊直接與美國頂尖的科學家互動，進一步認識太空科學。 圖/臺北市私立復興實中提供

【申請美國大學攻略2】申請名校，成績好是基本的

美國哈佛大學自去年開始對升學制度進行調整，未來四年申請人不需提交標準化考試成績，很多大學也紛紛跟進，這是不是表示未來成績不好的學生也有機會進哈佛?其實，這些名校之所以不看成績，是因為每個來申請的學生成績都非常出色！成績好是申請名校的基本條件。想要進入名校，優異的學科成績絕對是利基點。

除了成績之外，大學也希望能夠從學生的文章、課外活動參與等，看見更多學生的個人特質，因此國際交流中心幫助學生從G9(國三)開始規劃課內外活動安排，豐富自己的履歷，G10(高一)積極爭取校內大學先修進階課程，累積自己在專門領域的實力，提高競爭力。

9、10年級學生輪流製播校園午間LIVE英文新聞，豐富學習檔案。 圖/臺北市私立復興實中提供
9、10年級學生輪流製播校園午間LIVE英文新聞，豐富學習檔案。 圖/臺北市私立復興實中提供

【申請美國大學攻略3】選擇適合自己的學校，勝過選擇好學校

復興國際交流中心會帶領學生從G10開始做大學搜尋，並安排大學說明會、各大學的台灣同學會、學長姐經驗分享等，努力讓理想與現實零落差，並鼓勵學生拉展視野、放寬心胸，不必非讀哪間學校不可，「沒有最好的學校，只有最適合自己的學校。」

【申請美國大學攻略4】大學看履歷是「加分制」，不是「淘汰制」

在履歷方面，一定要把你的優點、專長、過去的光榮事蹟經過精心設計，大方地展現出來！大學看履歷是「加分制」，不是「淘汰制」，完美無缺的「罐頭」履歷或許會讓大學找不到「拒絕你的原因」，但是想要在眾多申請者中脫穎而出，一定讓大學看見「錄取你的理由」。而從G9開始探索自我、多方學習、逐步確定方向的歷程，就是你最獨特的人生旅程，不妨具體且真實地寫下你的學習經歷，展現你個人的特色和能力。

臺北市私立復興實中吳志弘校長表示，「後疫情、全球化的時代，教育思維也要跟著改變，辦未來教育，就要先有未來視野：高中教育要有大學格局，結合永續SDGs趨勢，培養學生以行動解決問題、創新創造的能力，讓學生不只成為未來需要的人才，還能更帶來未來、改變未來。」

復興火炬：https://www.fhjh.tp.edu.tw/

相關新聞

私校雙薪教授 卡千名專任職缺

高教工會昨天開記者會揭露私立大專校院聘用雙薪教授情形。聘雇雙薪教授人數最多者為文化大學卅八人，比率最高者為開南大學百分之...

校園會客室／生活中汲取科展養分 盛爾葳獲國際大獎

七月剛從台北市私立復興實驗中學畢業的盛爾葳從小熱愛科學，常參加科展，去年更獲巴西科學博覽會三等獎。盛爾葳喜歡無奇不有、充...

論文抄襲最重撤銷學位 教育部統計5年有24件

教育部今天指出，根據學位授予法，論文若遭認定抄襲最重將撤銷學位，據教育部最新統計，近五年間學位撤銷案件共計24件。

高中最後一名的人現在在幹嘛？ 他成3家餐廳老闆 當年學霸現況曝光

天生我才必有用，即使學生時期成績不理想，進入社會後仍有機會翻身，扭轉人生。一名網友表示，高中時他是最後一名畢業的，雖然有考上大學但沒有去就讀，現在是3家義式餐廳的老闆，於是他想問問網友們，「你們當時高中最後一名的人現在都在幹嘛？」，引起不少網友熱烈討論。

帶人又帶財 私校愛「二春學者」

學者指出，私立大學回聘公立大學退休教授，看上的是他們的人脈和資源，能幫學校爭取更多獎補助和經費。但也有教授呼籲，退休學者...

「後悔當老師」台灣比率高於美澳 台師大打造支持樞紐

教師是令人疲憊和壓力龐大的職業之一。台師大今天公布相關研究數據，台灣國中教師「後悔」當教師的比例高於日本、美澳等國，絕大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。