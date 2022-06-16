明年小年夜遇到上學日最後一天確定放假 1月7日補課

明年1月20日是小年夜，適逢第一學期最後一天上課日，日前有教師團體呼籲不要彈性調整放假，否則將影響上課成效。教育部日前邀集各地方政府相關團體研商，決議高中以下學校，將配合行政院人事行政總處公告的112年政府行政機關辦公日曆表，也就是說，小年夜當天為放假日，該日課務則調整於1月7日補課。

全教產日前指出，補課造成連上6天，學生學習沒耐心、學習效益不佳，第六天學習效果奇差。對學生來說，連上六天，一樣的課表，隔天（第六天）又上，恐降低學習動機；且周六補課，學生常常精神不佳，部分學生因無平日固定車班通勤而無法準時到校，也有些學生因為周六補課，周日又要到補習班補課，導致連上12天課。

國教署昨天邀集22縣市政府、全國家長團體、教師團體及校長團體代表研商達成共識，全國高中以下學校將配合行政院人事行政總處公告的112年政府行政機關辦公日曆表，彈性調整明年1月20日小年夜（周五）為放假日，並將該日課務調整於明年1月7日（周六）補課。

行政院人事總處日前公告明年政府行政機關紀念日及節日連續假期覽表，總放假天數共有116天。不過小年夜將逢學生第一學期最後一天上課日，將於1月20日調整放假，並於1月7日補課，另還有二二八連假、清明連假、端午連假、國慶連假，皆需利用周六補班課。