首屆原住民族實驗學校校長會議 29校共襄盛舉

原住民族委員會及教育部今天舉辦「第1屆原住民族實驗學校校長會議」，共計29所原住民族實驗學校校長、11處地方政府教育局處與原民局處齊聚一堂，共同研討原住民族實驗教育實務。

原民會主委夷將Icyang表示，原住民族實驗學校自2014年制定並公布「學校型態實驗教育實施條例」，奠定了原住民族實驗教育的法源依據，原民會也於2016年配合訂定「辦理學校型態原住民族實驗教育補助要點」，至今已推動6年，校數由5所成長至36所，學生人數由325人成長至2210人左右，校數及學生人數皆成長7倍，成長幅度十分顯著。

夷將Icyang也指出，在首屆原住民族實驗學校校長會議前，今年4月至5月間，分別於嘉義縣政府、花蓮縣政府及新竹縣政府辦理3場次分區會議，討論議題包含民族環境營造、評鑑機制、課程教材及教師文化增能等。

各場會議結論包含民族環境意象及教學設備建議從寬認定，以貼合學校辦理民族實驗教育實際需求；評鑑機制儘可能簡化，減少學校行政負擔；建立各族群教材知識體系資料庫，協助學校研發民族教育課程；定期辦理全國性實驗學校族語教師或文化教師增能研習，以及適當授權或放寬學校聘用教師的權力等。

夷將Icyang強調，原住民族實驗學校於籌備期或實驗期初期階段，對於民族教育課程的研發與設計面臨相當多的挑戰與困境，因此在「建構原住民族教育文化知識體系中長程計畫(110年-114年)」執行進度報告中，包含推動知識建構、知識實踐及雲端服務等3大執行策略，建立原住民族各族知識體系與分類架構，盤點蒐整各部會及相關機構數位典藏原住民族知識內容。