快訊

具俊曄曬情侶鞋 跨海大放閃「我們熙媛也會喜歡！」

為何376人確診死而未報？基層醫直指這一個心酸原因

高雄棒球隊再現！至少11男子狂砸機車行 店家不敢動彈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

首屆原住民族實驗學校校長會議 29校共襄盛舉

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
原住民族委員會及教育部今天舉辦「第1屆原住民族實驗學校校長會議」，共計29所原住民族實驗學校校長、11處地方政府教育局處與原民局處齊聚一堂。圖／原民會提供
原住民族委員會及教育部今天舉辦「第1屆原住民族實驗學校校長會議」，共計29所原住民族實驗學校校長、11處地方政府教育局處與原民局處齊聚一堂。圖／原民會提供

原住民族委員會及教育部今天舉辦「第1屆原住民族實驗學校校長會議」，共計29所原住民族實驗學校校長、11處地方政府教育局處與原民局處齊聚一堂，共同研討原住民族實驗教育實務。

原民會主委夷將Icyang表示，原住民族實驗學校自2014年制定並公布「學校型態實驗教育實施條例」，奠定了原住民族實驗教育的法源依據，原民會也於2016年配合訂定「辦理學校型態原住民族實驗教育補助要點」，至今已推動6年，校數由5所成長至36所，學生人數由325人成長至2210人左右，校數及學生人數皆成長7倍，成長幅度十分顯著。

夷將Icyang也指出，在首屆原住民族實驗學校校長會議前，今年4月至5月間，分別於嘉義縣政府、花蓮縣政府及新竹縣政府辦理3場次分區會議，討論議題包含民族環境營造、評鑑機制、課程教材及教師文化增能等。

各場會議結論包含民族環境意象及教學設備建議從寬認定，以貼合學校辦理民族實驗教育實際需求；評鑑機制儘可能簡化，減少學校行政負擔；建立各族群教材知識體系資料庫，協助學校研發民族教育課程；定期辦理全國性實驗學校族語教師或文化教師增能研習，以及適當授權或放寬學校聘用教師的權力等。

夷將Icyang強調，原住民族實驗學校於籌備期或實驗期初期階段，對於民族教育課程的研發與設計面臨相當多的挑戰與困境，因此在「建構原住民族教育文化知識體系中長程計畫(110年-114年)」執行進度報告中，包含推動知識建構、知識實踐及雲端服務等3大執行策略，建立原住民族各族知識體系與分類架構，盤點蒐整各部會及相關機構數位典藏原住民族知識內容。

原住民 教育部 新竹

延伸閱讀

打造新北原民歸屬感 16族傳統服飾7月29日登場

新北在幼兒園推沉浸式學習 自然環境說原民族語

戳破吳鳳神話引領原民自覺運動 原民會追贈胡台麗獎章

桃園都會原住民族多確診陷困境 議員號召企業捐款響應

相關新聞

制服不再強制繡名字 青民協籲各校依法把決定權還學生

教育部長潘文忠今天表示，學生制服繡名字的困擾確實要來檢討，因此希望學校在111新學年度新生入學前，學校能藉民主程序重新檢...

影／制服繡名字有望廢止 潘文忠要學校遵循這兩原則

教育部先前統計，全台仍有約五成國高中生要在制服繡學號或姓名，卻傳出有學生被「肉搜」，教育部近期要求，各校8月1日前開校務...

首屆原住民族實驗學校校長會議 29校共襄盛舉

原住民族委員會及教育部今天舉辦「第1屆原住民族實驗學校校長會議」，共計29所原住民族實驗學校校長、11處地方政府教育局處...

環科大腦麻生無力握筆 為了這件事克服萬難今辦個展

雲林縣環球科大大四生劉立凱是腦性麻痺患者，但他克服無法握筆的困境，從門外漢學起，拾筆作畫，在創作中與自己對話，也透過多彩...

閱讀不受制疫情 苗栗市圖入選ALA最佳服務櫥窗

苗栗市立圖書館去年辦理嬰幼兒閱讀起步走禮袋贈書活動照片，入選美國圖書館學會（ALA）世界圖書館防疫期間推廣閱讀最佳服務櫥...

制服強制繡姓名要廢除？ 教部發函：應尊重學生個人意願

過去許多國高中多規定制服要繡上校名、學號或學生姓名，方便師長辨識，近年隨個資隱私意識抬頭，許多學校改規定，只要求男學生在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。