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環科大腦麻生無力握筆 為了這件事克服萬難今辦個展

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
環球科技大學為腦性麻痺學生劉立凱舉辦個人創作展，盼藉他的畫「用生命感動生命」。圖／校方提供
環球科技大學為腦性麻痺學生劉立凱舉辦個人創作展，盼藉他的畫「用生命感動生命」。圖／校方提供

雲林縣環球科大大四生劉立凱是腦性麻痺患者，但他克服無法握筆的困境，從門外漢學起，拾筆作畫，在創作中與自己對話，也透過多彩繽紛的作品，引領觀者走進腦麻患者的世界，他的精神令校方感動，今為他舉辦快閃個展，盼藉畫「用生命感動生命」。

劉立凱出生時因為產程遲滯導致缺氧，傷害到運動神經，影響肢體協調及口語表達，甚至最簡單的寫字動作，也因爲手部無力握筆而無法做到，但他沒料到，有天竟能突破自我，找到適合自己的握筆方式。

劉立凱某次參加教育部舉辦的藝術夏令營，就開啟了對藝術的熱愛，他深信「只要可以拿起畫筆創作，每個作品都是獨一無二的佳構」，身旁的親友見到他如此熱衷，不斷鼓勵他「一定做得到」，終於，他在順利畫下第一筆色彩後，走上藝術創作的路。

劉立凱說，自己非繪畫專業，也從沒有學畫基礎，一切從零開始，雖然比別人辛苦，但能做到「不可能」就是人生最大成就。

校長沈健華說，劉立凱沒有專業的束縛，相當沈浸在創作世界裡「想到什麼就畫出來」無拘無束的靈魂，把藝術精神發揮淋漓盡致，因此學校也特別策辦個人創作展覽「幻想的樂章」，展期雖因疫情快閃至明天，仍歡迎民眾到還科大創意樓展覽室參觀。

環球科技大學腦性麻痺學生劉立凱的個人創作展，在創意樓展覽室快閃展至明天。圖／校方提供
環球科技大學腦性麻痺學生劉立凱的個人創作展，在創意樓展覽室快閃展至明天。圖／校方提供

患者 快閃

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