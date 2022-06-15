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新北在幼兒園推沉浸式學習 自然環境說原民族語

中央社／ 新北15日電

新北市府今天表示，培育原住民族語老師跳脫傳統模式，在沉浸式幼兒園以族語教學。烏來國中學生需參與泰雅編織課，除以族語溝通，更要完成自己織衣參加畢業典禮。

新北市政府原住民族事務局長羅美菁今天接受中央社記者訪問表示，109年9月成立德拉楠實驗小學深耕泰雅民族實驗教育課程，聘請部落耆老授課，以體驗課程為主，讓學生在學習泰雅文化知識、智慧中，自然而然使用族語。

她說，原住民族有16族，有42種語言別，因地域或部落不同而有差異，甚至完全不同。振興與推廣族語必須透過教育、生活環境、因地制宜；原民局成立原住民族語言發展委員會，規劃、審議及諮詢族語教育，在生活中學習是最好的方式。

羅美菁以身穿的「泰雅方衣」為例說，這是請烏來織女結合祖靈對話、紋飾圖騰、現代蕾絲，混搭編織拼縫成無領的短背心，結合族語教學可理解原民文化與深層智慧內涵。

她說，方衣紋飾大都是直條紋、菱形紋、方格紋等夾織表現，她穿的「XO織紋」為烏來屈尺群泰雅特色，來自族人牽手起舞、共同吹奏口簧琴與吟唱古調的意象，代表團結、分享、互助的精神。

教育局長張明文表示，與原民局合作「原住民族文化暨族語教學扎根計畫」，參加歲時祭儀的學生都給予公假；也在原住民族教育資源中心研發族語教材。

教育局幼兒教育科長陳沛雯說，林口區麗園國小附設幼兒園為沉浸式族語幼兒園，讓孩子把握學語言的黃金時期，在情境中自然聽、說族語。育德國小附幼、樟樹國小附幼，今年9月也將實施沉浸式教學。

教育局國小教育科長林奕成說，高中以下原住民族學生將近1萬人，烏來國中小將族語課程融入生活，無論狩獵、織布課程，學生都以中文及泰雅語雙語溝通，在耕作、除草中同時認識植物、自然學習族語。學校榮獲教育部111年本土語言傑出貢獻獎。

原民局說，學習並通過族語認證的人數逐年成長，採集並記錄古謠、競賽傳唱，讓很多長者非常感動。國小、國中學生的族語課程，從基礎的泰雅語學習到歌謠田調、傳唱，讓孩子在烏來的歌謠中，傳承祖先的故事。

原住民 烏來

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