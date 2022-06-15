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影／制服繡名字有望廢止 潘文忠要學校遵循這兩原則

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部長潘文忠今天表示，學生制服繡名字的困擾確實要來檢討，因此希望學校在111新學年度新生入學前，學校能藉民主程序重新檢討是否要繡名字或學號，避免學校「為管理而管理」。記者趙宥寧／攝影
教育部長潘文忠今天表示，學生制服繡名字的困擾確實要來檢討，因此希望學校在111新學年度新生入學前，學校能藉民主程序重新檢討是否要繡名字或學號，避免學校「為管理而管理」。記者趙宥寧／攝影

教育部先前統計，全台仍有約五成國高中生要在制服繡學號或姓名，卻傳出有學生被「肉搜」，教育部近期要求，各校8月1日前開校務會議重新檢討制服繡姓名、學號的制度，國高中制服強制繡姓名有望廢止。

教育部長潘文忠今天表示，學生制服繡名字的困擾確實要來檢討，因此希望學校在111新學年度新生入學前，學校能藉民主程序重新檢討是否要繡名字或學號，避免學校「為管理而管理」，並強調有兩項原則，包含不可強迫學生繡，也不可以有性別差異。

潘文忠表示，國教署今年5月邀集相關團體會商後，會中認為，學生制服繡學號有必要性，包含學號可以作為身份識別，若有緊急狀況也可以儘速聯繫處理，但有共識不要強制學生一定要在制服繡上名字，也不該有性別差異，要尊重學生意願。

潘文忠說，國教署將把會議結論，函知給各主管機關學校，要學校在111學年度前，就能依照研商會議的共識原則，透過學校服裝儀容委員會來進行民主的討論，搜集學生、家長、老師意見，並在服儀委員會作出決定。

不過潘文忠也提到，現在繡名字已經微乎其微，全國學校比例不到8%，但國高中仍有五成繡學號，經過討論後，覺得繡學號可以達到功能，「但繡名字的困擾確實要來檢討」。

由於111學年度將於今年8月1日開始，且這學期上學日也將於月底落幕，各校只剩不到兩周能召開服儀委員會、校務會議來處理。潘文忠表示，繡名字這件事情不是很複雜，由於新學年度會有新生入學，因此希望學校能在新學年度前透過民主程序，必須遵循不可強迫學生，也不可以有性別差異的原則來處置。

若學校經民主程序討論後仍決議繡名字該如何是好？潘文忠表示，民主程序希望是公開客觀的討論，避免學校「為管理而管理」。他也舉例，過去學生服儀有很多值得檢討的地方，比如冬天寒冷，過去覺得學生服裝要以保健為主，但有時學校管理卻過於僵化，要求學生只能穿學校外套，教育部對於這些過於僵化且沒達成效益的硬性規定，要來逐步檢討。

潘文忠 制服 教育部

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