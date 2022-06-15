制服強制繡姓名要廢除？ 教部發函：應尊重學生個人意願

過去許多國高中多規定制服要繡上校名、學號或學生姓名，方便師長辨識，近年隨個資隱私意識抬頭，許多學校改規定，只要求男學生在制服繡名字，引發性別歧視疑慮，甚至還有學生因此被「肉搜」。

教育部6月10日發函指出，是否規定學生須於校服上繡姓名，應尊重學生個人意願。國教署將於今年6月底前函請主管學校，以及地方政府督導所主管學校，在111學年度開始之前，循校園民主程序蒐整學生、教師、家長等相關代表意見後，召開服裝儀容委員會討論學校校服繡姓名事宜，並送校務會議通過。

教育部先前統計，全台仍有約五成國高中生要在制服繡姓名，卻也引來民間團體與立委關心。國教署今年5月24日上午10時邀集，全國高中以下各級學校學務工作行政代表、校長團體代表、家長團體代表、教師團體代表、兒少代表、地方政府行政主管等召開研商會議。

根據教育部公文，會中共識共有三點，包含基於校園內外識別學生身分仍有其必要性，尤其是緊急危安狀況發生時，為能立即識別身分，並即時引入相關資源，與會人員均認同學生於校服上繡學號；第二，是否規定學生須於校服上繡姓名，應尊重學生個人意願，不得強制且不應有性別差異。 教育部6月10日發函指出，是否規定學生須於校服上繡姓名，應尊重學生個人意願。另外學校可透過學校服儀委員會民主程序機制，廣泛蒐集學生意見，決定是否要改變服裝儀容規定。換句話說，下學年度起，全國各級學校不得強制學生於制服上繡名字。第一頁。記者趙宥寧／翻攝 教育部6月10日發函指出，是否規定學生須於校服上繡姓名，應尊重學生個人意願。另外學校可透過學校服儀委員會民主程序機制，廣泛蒐集學生意見，決定是否要改變服裝儀容規定。換句話說，下學年度起，全國各級學校不得強制學生於制服上繡名字。第二頁。記者趙宥寧／翻攝

最後，國教署建議學校可透過學校服儀委員會民主程序機制，廣泛蒐集學生意見，同時也一併考量家長、教師等意見，進行討論。除非有明顯違反法規規定的情形外，校務會議不得修改服裝儀容委員會審議通過內容。

教育部表示，國教署將於今年6月底前函請主管學校，以及地方政府督導所主管學校，在111學年度開始之前，循校園民主程序蒐整學生、教師、家長等相關代表意見後，召開服裝儀容委員會討論學校校服繡姓名事宜，並送校務會議通過。除非有明顯違反法規規定之情形外，校務會議不得修改服裝儀容委員會審議通過的內容。