校園食物拉警報 消保處抽檢大學餐廳近8成衛生不合格

根據食藥署統計，107年至109年食物中毒案件共1406案，其中校園食物中毒案件共228案，原因多為人員衛生習慣不佳、環境不潔致食品受到汙染。行政院消保處今日公布大專校院及周邊餐廳聯合稽查結果，29家餐廳中，衛生安全管理共23家不合格，不合格率近8成。

消保處呼籲餐廳業者，應依「食品良好衛生規範準則」之規定做好衛生管理，確保食品在製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出等過程中不會受到汙染。

消保處表示，4至5月間會同台北市、新北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、宜蘭縣政府等地的消保官及主管機關，就大專校院暨周邊餐廳進行查核。查核對象包括台師大等7間大專校院的校園暨周邊共29家餐廳，為校內15家，校外14家，並抽驗其中22家餐廳使用之油炸油及20家餐廳提供或販售之飲料。

結果發現，衛生安全管理23家不合格，包括食品良好衛生規範21家不合格，違規樣態如從業人員未依規定辦理年度健康檢查；牆壁、支柱及地面未保持清潔；冷藏、冷凍庫溫度；食品、食品原料、食品添加物不得逾有效日期等不符合規定。飲料檢驗則有7家不合格，違規態樣均為腸桿菌科不合格。

至於源頭減量及資源回收設施設置，4家不合格。主要違規態樣有店面餐飲業於盛裝食物、飲料供消費者使用時不得提供塑膠類之杯、碗、盤、碟、餐盒；學校不得提供各類材質免洗餐具；學校應將資源垃圾、一般垃圾及廚餘分開收集等不符合規定等。

液化石油氣容器串接則有6家不合格。目前已由各地方政府主管機關依法查處並督促業者改善。