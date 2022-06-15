教師專審會處理教學不力 名單竟藏性平案停聘調查教師

全國教育產業總工會今年3月召開記者會踢爆，高雄某高職疑出現已婚狼師，如今該校再被質疑包庇不處理，該名教師甚至還被納入教育部專審會輔導員名單。本報記者求證該所高職，學校表示，目前這名教師停聘調查中，至於調查結果何時能出爐，要看性平小組調查的範圍設定多大，不是學校所能決定。至於該師停聘調查中卻被納入專審會名單，教育部目前尚未做出回應。

全教產今天發布新聞稿表示，教育部的專審會調查及輔導人才庫疑似有「狼跡」，該名「人才」已經多次涉嫌類似性平案件，學校已經將他停聘接受調查，但教育部的人才資料庫一直沒有將他下架，質疑「這樣的人才還適合擔任專審會的調查或輔導人員嗎？」

據本報掌握，該名遭控狼師的教師，就是全教產與立委許智傑今年3月召開記者會揭露的高雄某高職已婚教師。記者會上，該名教師遭控6年前誘惑女學生發展不正常關係，又再以暖男形象玩弄女學生，除製造獨處機會，開車載出遊又親又抱，還讓對方「跨坐在身上」親吻，但遭舉報後，未積極調查就草草結案。

「教師與學校根本是共犯結構」，全國教育產業總工會秘書長劉亞平說，這名「狼師」在外頭掛有教育部專審會輔導員等諸多名銜，在校卻是侵犯女學生的累犯、慣犯，由於學校遲不處理，他們才北上召開記者會要求市府性平委員會介入調查，結果辦一個狼師辦得這麼慢，「他是專審會輔導員，全國不分區域都可以去，豈不成了漏洞？」。

據了解，該名教師遭3月中旬記者會揭露後，遭學校停聘一個月接受調查，不過因調查尚未完備，因此又再被停聘3個月至今年7月中旬，如今傳出該名教師在停聘期間竟仍被納為專審會輔導員。

該校校長今受訪表示，這名涉案教師自事發後召開教評會即停聘至今，由於屬性平事件必須保密，調查內容不宜透露，至於調查結果何時能出爐，要看性平小組調查範圍多大？是否已調查告一段落，進度不是學校可決定。

劉亞平說，全教產希望此案速審速結，毋枉勿縱，但繞了一圈還是交由學校處理，學校卻推拖拉，「教育部專審會是在處理不適任教師，他是狼師還當專審輔導員，人家看不慣，才踢爆」。

教師專審會主要受理教師法「教學不力」案件，當學校在認定調查或輔導有困難時，向主管機關提出申請，由專審會協助不適任教師調查及輔導機制。專審會成立目的，便是補強教評會功能及協助學校處理不適任教師，由專審會取代教評會功能，加速不適任教師處理機制。

根據高級中等以下學校教師專業審查會組成及運作辦法，輔導小組輔導員應曾任專任教師六年以上，且完成教育部辦理之輔導專業知能培訓，又或是教育部培訓之輔導專業人員。若屬前者人員，需曾獲主管機關或全國教師會頒發教學專業相關獎項，又或是曾任主管機關依法令所設高中學科中心及技高學校群科中心研究教師、完成該學科或群科專業知能培訓種子教師，或國民教育輔導團輔導員。