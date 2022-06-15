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中市高中改制員額落差大 中市府自籌經費補9校48名教師

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府增加轄內原國立高中教師員額，教師會表示肯定。示意圖。本報資料照片
台中市政府增加轄內原國立高中教師員額，教師會表示肯定。示意圖。本報資料照片

台中市2017年1月1日起市轄內17所國立高中職改隸台中市政府後，因當時教育部員額控管，僅改隸移撥不足96%的員額經費，原國立學校普遍存在員額落差及不足問題。

台中市教師職業工會與台中市教師會多次連署，另在教育審議委員會連署提案，積極爭取應提高高中職教師員額編制數，以利推動108課綱之所需教師人力。

教育部對國立高中職員額編制解凍消息後，台中市政府曾多次行文希望教育部能夠補足原有凍結員額的人事費，但未獲得正面回應。

市府考量108課綱實施多元選修、各項計畫減授教師鐘點，原國立改市立的髙中以原有師資員額數因應，對教學現場的教師是一大負擔。

市長盧秀燕認為即使沒有中央補助，也要舒緩教學現場教師人力不足的壓力，要求教育局盤點原國立學校員額數，111學年度補助台中一中等9校48名教師員額數，今年至少提高至法定員額達96%，希望讓學校教師有感，更能安心於教學工作。

教師團體對於市府投入經費，提高高中教師員額編制，雖未能一步到位，但努力衡平了原市立學校與原國立學校員額數，給予肯定。

台中市 108課綱 教育部

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