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研究防蚊滅蚊 竹縣學子科技教育創意實作全國賽1金2銅
研究防蚊滅蚊也能得金牌，新竹縣學生參加教育部舉辦的『科技教育創意實作競賽全國賽』，將科技創意與生活連結，一舉摘下1金2銅佳績。其中，竹北博愛國中以『防蚊滅蚊一把罩』獲評審青睞，成功為竹縣摘金。
『科技教育創意實作競賽全國賽』竹縣1金2銅得主非別為，博愛國中『防蚊滅蚊一把罩』，奪國中資訊科技組金牌獎；六家國小『智能雙效滅蚊特務』，獲國小資訊科技組「銅牌」；由六家、興隆、信勢三所國小師生合作的『物聯網全自動智能抽油煙機』，則在國小科技任務組摘銅。
新竹縣教育局表示，博愛國中學生余武洋、林佑謙、林毅鈞、江婕羽，以『防蚊滅蚊一把罩』為主題，透過Python和PHP程式語言製作出Google地圖，讓使用者可透過網路查詢哪邊積水及哪裡有蚊子出沒；裝置採用環保且便宜的材料製作，讓防蚊概念能廣泛運用及推廣，獲得評審一致好評，摘下國中資訊科技組金牌的榮耀。
博愛國中校長郭雅玲表示，博愛國中擁有全國少數以AI為發展重點的校園科技中心，培養孩子創新思維，再將想法透過實作解決生活問題，學生作品令人驚艷。
六家國小主任黃彥穎表示，學生這次設計的『智能雙效滅蚊特務』產品有四大特色功能，分別是白天驅蚊、夜間捕蚊、即時提醒通知及監控環境數據，產品無論是居家空間或公共場所，都可以提供全天候、日以繼夜的服務。
為健康及安全把關的『物聯網全自動智能抽油煙機』則是實用的設計，興隆國小楊淑鈞老師說，由於是三校共同聯合組隊參賽，常需利用假日研究討論，過程雖然辛苦，但在全國傑出隊伍中奪得銅牌，讓所有師生興奮不已。
新竹縣長楊文科表示，賽事雖因疫情調整為線上比賽，學生們也都展現穩健台風和堅強的實力。除肯定參賽隊伍發揮創意思考與解決問題能力至外，也足見科技教育在新竹縣校園深耕有成。
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