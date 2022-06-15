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生生用平板南市再搶先一步 3萬多台平板6月到校

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局推「生生用平板」，3萬多台平板電腦將於6月底前全部到校。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局推「生生用平板」，3萬多台平板電腦將於6月底前全部到校。記者鄭惠仁／攝影

台南市教育局繼率先成立數位學習推動辦公室之後，3萬多台平板電腦將於6月底前交貨，全部到校。平板電腦到校後，將盡速完成相關軟硬體設定，以確保下學年度如期啟動，落實「生生用平板」，提升數位學習專案。

教育局表示，為使各校提前準備及規畫數位學習，已在日前召開全市教務主任說明會，報告平板配送規畫、教師數位學習增能，及偏鄉學校Scratch程式設計、數位學習重點學校徵選等計畫，全方面到位。

因應「生生用平台」政策，也鼓勵學校發展數位學習特色課程，辦理數位學習重點學校徵選，預計擇取18校額外參與「悅趣化學習」、「智慧手環創新應用」、「虛擬實境」、「AI機器人與機電整合」等專題導向學習特色課程，未來將再視重點學校發展情形，遴選出領航學校，逐步提升全市學校發展多元與跨領域的數位學習。另將透過分區策略聯盟，精進師生數位學習應用能力，讓校校都成為數位學習特色學校。

局長鄭新輝表示，教育局自去年起辦理數位學習工作坊教師研習，今年7月將再加開20場次數位學習工作坊為教師增能，8月辦理平板電腦與軟體在教學應用，讓全市教師依自己的時間選擇參加研習場次。另將補助學校辦理「數位學習公開觀課」活動，讓全市教師跨校觀摩，精進數位教學策略，具備數位科技應用教學的能力。

台南市數位學習推動辦公室主任高誌健指出，已遴請5名具網路專長的教師協助推動各校軟硬體的整合工作。教育局也定期召開數位學習推動會議，初步擬定分區分群學校策略，以期校校同步發展為數位特色學校。另為提升偏鄉學校學生的程式設計能力，也向可成教育基金會洽詢程式學習新專案。

教育局 偏鄉學校

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