教部補助50所高中學生會辦工作坊 連兩年不到20校申請

教育部國教署補助高中學生自治組織，自主規畫辦理學生自治相關知能活動，補助項目包含講座鐘點費、交通費、住宿費、膳費與雜支等，去年擬補助50校，但最後僅17校獲申請，計畫執行成效有待加強。今年則擴大補助申請對象，除了高中學生會，另也開放公益法人（NGO）提出申請，另也簡化申請流程，盼讓更多學生會來提申請，每案最高補助5萬元。

教育部自109年起辦理「全國高級中等學校學生自治組織辦理相關知能工作坊實施計畫」，每年預估補助50校。但據教育部統計，109年計補助15所學校，110年則補助計17所學校，連續兩年皆未達標，也未達目標數的一半。

台南二中學生會去年有獲該計畫補助，舉辦三場兒童權利、學權系列、性平議題工作坊，更將觸角伸至校外，開放校外同學也能報名參與。南二中學生會長梁朝勛受訪表示，該計畫讓學生會有主動權能自籌活動，但從企畫書怎麼寫、講師怎麼邀，以及要請學校往返發函給教育部申請與核銷，過程其實相當繁雜。

梁朝勛認為，部分學生會可能會覺得麻煩，二來也要跟學校有共識辦理工作坊，就曾聽聞有學生會提出申請後，後續要請學校代發公文時態度消極，「（申請）阻力也就慢慢出來」。她也提到，這類活動不是娛樂型活動，必須要準備教材，還要能引發學生參與動機，若學生會又缺乏先備知識與學校協助，都會影響辦理意願，因此也建議教育部可以把歷年申請計畫的範本公開，或撰寫Q&A，讓各校學生會有所依循。

不過該計畫連續兩年的申請校數皆未達標，甚至未達目標數的一半，為了鼓勵更多學校提出申請，國教署今年也簡化申請方式及結報作業。包含簡化學校申請作業，無需檢附「課程規畫」；也簡化跨校合作計畫申請方式，由其中1所學校提出即可；簡化結報作業，無須報送「學生簽到表」、「滿意度調查表」及「經費支出明細表」，僅須檢附「成果報告」、「收支結算表」即可；另將採隨到隨審方式辦理審查。

教育部今年也首度擴大補助申請對象，除了高中學生會，另也開放公益法人（NGO）提出申請。教育部說明，依據「兒童權利公約」第15條，兒童享有結社及和平集會自由權利，鑒於兒少透過校外活動實踐兒少表意與參與風氣日盛，今年申請對象也新增「依法設立登記或立案之公益性法人、團體」，將持續鼓勵並支持高中學校學生自治組織提出申請，讓學生自治組織培力在校扎根。

教育部表示，111年度補助計畫即日起至10月底開放申請，相關訊息可至「國教署高級中等學校學生事務資訊暨活動網站」（http://104.199.250.200/）查詢。