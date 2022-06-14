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高苑科大違法招境外生 校方喊冤將向教育部申覆

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
教育部日前函文指，高苑科大透過菲律賓當地人力仲介招生違反規範，已損及學生權益將列重大行政缺失。記者陳弘逸／攝影
教育部日前函文指，高苑科大透過菲律賓當地人力仲介招生違反規範，已損及學生權益將列重大行政缺失。記者陳弘逸／攝影

高苑科大日前遭菲律賓籍學生指控，一周工作40小時從事與學業無關的勞力活，教育部6月9日前函文指，該校透過當地人力仲介招生違反規範，已損及學生權益將列重大行政缺失；對此校方出面喊冤，將提供相關證據，並向教育部申覆。

高苑科大指出，校方自107學年開始招收菲律賓學生，都採校對校方式，委請Philippine Christian University （PCU）協助辦理，也有簽定合作備忘錄。

關於學生是透過JS Contractor得知高苑科大新南向產學專班資訊；校方澄清，校方完全沒有與該公司有任何合約及聯繫，實際收取經費的是留學代辦公司，而非人力仲介，也沒收取仲介費。

校方說明，在菲律賓PCU商請Asian Training Educational Center（ATEC）與菲國籍人士William M. Famaran共同協助學生辦理來台業務，該名留學顧問是JS員工，但不代表JS。

校方解釋，學生所繳付的代辦費收據，是繳付給ATEC，而非JS，只是William為幫助學生節省若干體檢費用，會請學生在醫院體檢時聲稱是JS公司就會有折扣，才讓學生認識JS，及誤認JS替他們服務。

高苑科大校長趙必孝說，真正為學生辦理來台事務的，是PCU以及PCU所委託的ATEC，並非學生誤認的JS協助辦理，事後將提供相關證據，並向教育部申覆。

教育部日前函文指，高苑科大透過菲律賓當地人力仲介招生違反規範，已損及學生權益將列重大行政缺失。記者陳弘逸／攝影
教育部日前函文指，高苑科大透過菲律賓當地人力仲介招生違反規範，已損及學生權益將列重大行政缺失。記者陳弘逸／攝影

教育部 菲律賓 高苑科技大學

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