公校師代發補教快篩怨被當宅急便 教育部回應了

行政院日前協調中央流行疫情指揮中心，提供補習班及課照中心公費快篩試劑，將配發給補習班學生與教職員工。教育部委託各縣市40所學校作為配發據點，卻有直轄市學區因補習班數量多，一校就收到160箱（一箱156盒、1盒四劑），且發放日期拖近一個月，甚至一度還要求學校協助分裝、郵寄，讓學校不滿是被當成「宅急便」。

由於目前快篩並未發給學校教職員工，卻發給補習班教職員工，有教團呼籲，教育部應一視同仁，不該有差別待遇。

教育部對此表示，守護學生健康安全，是教育部及全體教育人員共同的目標，教育部特別感謝協助本次公費快篩試劑配發的據點學校與教職員工，將予以加班費等相關經費補助，將儘速函發公文以利學校據以辦理。

另針對公費快篩是否會發給學校教職員工，教育部說明，本次公費快篩試劑採一次性配發，作為防疫備用資源，主要提供學生與教職員工於到班(課)或上班(課)期間身體不適，有疑似感染新冠肺炎的情形時使用，並非全面普發給補習班及課照中心學生及教職員工。

教育部也說，已提供全國高中以下學校一定數量的快篩試劑作為戰備庫存，並持續依指揮中心提供快篩試劑的額度，參酌各區疫情狀況與快篩試劑需求分配給學校，供學生與教職員工因公務或在校出現疑似症狀時使用。

至於為何是請40所公校協助發放快篩給補教業者，而非由各區域補教協會處理？教育部則表示，考量補習班及課照中心的聚落與地理分布及運送成本，每縣市擇選1至3所配發據點學校，22縣市共計40所配發據點學校，物流直送兼顧近便性及配發效率，讓多數補習班及課照中心能就近領取，以加速配發效率。