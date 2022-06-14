少子化衝擊 民眾黨團：公私立大學都該減招維護品質

今年4月三讀通過「私立高級中等以上學校退場條例」，民眾黨團認為，退場條例通過後短短不到2個月，已經傳出好幾所私校停招、停辦，或打算捐贈給國立大學的爭議。教育部應停止私校退場雙軌制，落實「私校退場條例」，保護學生與教師的權益，且不只該要求私立學校減招，隨著少子化，公立大學也該跟進。

民眾黨立法院黨團幹事長張其祿表示，依據國家發展委員會推估，2021至2030年大學學齡人口預估減少26萬人，2070年國中小、高中、大學學齡人口都只剩2021學年度一半，若國立大學招生員額不變、家長及學生先公立後私立想法不改，10年後恐怕只有2.4萬人會選讀私立大學，全台僅5、6所大型私校能生存。

張其祿說，教育部不應單方面要求私立大學與科大減招，公立大學也應該跟進，維持公私校學生穩定比例，並讓辦學不佳的私校退場，既可以維持公校品質，也對辦學績優的私校比較公平。

前國立臺北商業大學校長張瑞雄表示，政府應改變思維，一年到頭有各種教育部的訪視（體育、通識、交通安全…）和評鑑，完全是疊床架屋，現在少子化再加上各種雜誌的大學的排名，大學所受的監督和壓力已經很大，沒有那間學校是存心騙人而擺爛的，教育部應該用心於監控畢業生的品質即可，其他則可放手。

全國私立學校產業工會理事長尤榮輝指出，私校退場條例於今年五月實施後雖可提升高教品質，但高教資源分配患寡又患不均，法令制度限制私立大學發展，以及公私立大學不公平競爭，種種問題造成多數大學只能縮衣節食、清寒辦學。私校工會支持任何有助於突破高教困境的方案，包括公私校同步減招、發給私大學生每學期2.5萬元教育券，以及建立學費彈性調整機制等。

台北市松山、信義區議員參選人楊寶楨直言，照理講教育部和國發會早就該觀察到台灣出生率的下降趨勢，提前知道未來學生來源會逐年減少，採取因應措施，而非讓專科紛紛改制大學或是允許新大學成立之後，再來讓學校自己選擇主動退場或是被迫退場。