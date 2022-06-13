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這些明星高中廢了早自習 「這因素」讓學生依舊早起

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部今年三月宣布，自8月1日起公私立高中學生第一節課前到校即可，且早自習、第八節不能小考。本報系資料照
教育部今年三月宣布，自8月1日起公私立高中學生第一節課前到校即可，且早自習、第八節不能小考。本報系資料照

早在教育部宣佈今年八月起廢除早自習前，已有少部分高中職自主取消早自習、朝會，把晨間時間還給學生自主運用，學生第一節課前到校即可。有學校發現，學生確實比較晚出門，上課尖峰時段往後延；也有學校以班會課取代朝會，並將打掃時間改至第一節下課，學校更能有效利用時間。但高中涉及跨學區就讀，即便學校取消早自習，仍有不少學生因為搭校車或固定火車班次，必須早起「趕路」。

台北市成功高中學生過去周一、二、三需上午7時45分前到校，否則記遲到，且學校不定時辦朝會，今年二月修法後，刪除早自習得舉行朝會升旗活動規定，也明訂第一節課時間為上午8時10分。校長孫明峯發現，學生上學尖峰往後順延了十分鐘左右，距離捷運站最近的後門會在7時55分左右關閉，再保留兩個紅綠燈的時間，讓「踩線團」學生來得及入校。

新竹中學則是在2018年取消朝會，每月以班會課召開「月會」取代。竹中學務主任范盛傑表示，學校教學區與操場有段距離，取消朝會是為了讓時間能被有效利用，改用「月會」是採正課節數，學生更能集中精神聽講。另將掃地時間移至8時50分至9時10分，所有同學都需投入打掃，效果反而比安排在早修時段好。

高雄中學也已廢止早自習多年，僅要求學生在上午7時55分前入校打掃，並於8時10分上第一節課。雄中校長莊福泰表示，學校就在火車站旁，部分學生會搭乘火車固定班次，即便取消早修，學生仍得早起出門，很早就到校。

范盛傑也提到，竹中有安排客運專車接送學生上放學，先前取消朝會時，也曾考慮要調整校車時刻，但實地考察路線，發現一超過7時30分，整條光復路車滿為患，學生必須7時至7時20分前到校才能避開，否則學生從光復路頭下車，「用走的到校都比較快」。

校車 考察 教育部

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