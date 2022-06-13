鑽漏洞？教部廢早修 卻有學校擬將打掃時間訂7：30惹議

教育部今年三月宣布，111學年起高中職生一周至少有四天早自習可自由參與，學校不得強制學生在第一節課前到校，也不得安排考試進度、記缺曠。近來各高中準備召開校務會議，修訂校內學生作息規定，卻傳出有學校打算在7時30分安排晨間打掃，又或是將第一節課改為7時50分，變相要求學生提早到校，讓學生抱怨是在鑽漏洞。

台灣青年民主協會日前接獲基隆市中山高中學生陳情，該校學生指出，現行草案明定高中部學生於7時50分前自主規畫時間，除報備核可班級活動外，原則仍應進入班級自修，並要求學生於7時30分後入校者，應至警衛室登記，讓學生抱怨，學校新規定仍要學生在第一節課前到校，還規定要進班級內自修才算數。

台中二中近來也著手修正上課時間規範，該校草案擬將打掃時間訂為7時30分至40分，晨間活動訂為7時40分至8時。儘管該草案闡明上午第一節課8時10分開始前的「非學習節數活動」參與狀況，不得列入出缺席紀錄，卻讓師生質疑將打掃時間壓在7時30分，是變相強制學生提早到校自習，根本是在鑽漏洞。

台中二中校長許耀文表示，教育部有新規定，且是為學生著想，校方自然會依中央指引，訂出師生可接受的方案。目前校方共提出三方案，包含打掃時間安排在課間、午休或放學前，須經校務會議討論通過後才會實施。

基隆市教育處則表示，中山高中因為分高中部和國中部，學生在校作息時間規定草案才會有「學生於7點30分以後入校者，應至警衛室登記」文字。由於這項規定主要是針對國中部學生，且學生在校作息時間規定目前尚在意見蒐集階段，師生相關修訂意見可在6月22日前送學務處彙整，再提至校務會議討論。

另也有不少高中正苦惱在取消早自習後，如何重新安排環境清掃、晨間活動、午餐時間、午休等非學習節數的活動時段。青民協副理事長何蔚慈便表示，比如早自習時段能否安排打掃，現行法規內容並未具體說明，恐會導致學校與主管機關存有「認知落差」，教育部應更具體表態「可以」與「不可以」。

教育部說明，未來一周四天開放學生自主規畫，應尊重學生個人意願，而學生最晚抵達上課地點的時間，與第一節課開始時間相同即可。另外，高中學習節數每周35節，有關各校第一節上課時間，學校應循民主程序，與學生、教師及家長充分溝通，經校務會議通過後實施。

全中教理事長高孟琳表示，或許有學校打算把第一節課從8時10分提前至8時，並將上午第二節下課時間拉長訂為打掃時間。若經校務會議民主程序討論通過，則無可厚非，但要留意多餘的時間是否被挪去上課。他也舉例，過去就曾有學校將第一節課時間挪至7時50分，第七節下午3時40結束，接著上第八節和第九節輔導課，經工會踢爆「教學未正常化」後才修正。

據了解，教育部已針對全國高中職發下「學生在校作息時間相關規定自我檢核表」，該檢核表包含訂定程序，以及修訂條文內容等兩大項目，要求學校自評並敘明相關會議日期與依據。何蔚慈建議，有關檢核表內容，教育部勿全採信校方說詞，除了定期查訪教學現場，若學生有陳情也要積極處理。

教育部今年三月宣布早自習新制時也有提供Q&A，其中提及，教育部將定期查核與督導學校執行情形，並規畫每學期定期檢核學校落實執行情形，除了教育部主管學校外，也會責請各地方教育局（處）督導主管學校落實辦理，並列入簡任視察及督學平時到校視導項目。

教育部也說，若學生發現所就讀學校未依規定辦理，可至國教署署長信箱(https://www.k12ea.gov.tw/Tw/Mail/MailExplain)反映，國教署受理後會立即確實查處，並視學校實際情形透過專案小組到校瞭解實情，輔導追蹤至學校完成改善。