「尋找天賦，攸關一生快樂！」吳志弘校長：職涯探索應從幼兒園開始

【復興不一樣】系列報導

拿到學測指考分數的那一刻，也是選擇大學科系的關鍵時機！要一個18歲的莘莘學子了解自己的個性興趣、盤點自己的優勢專長，並對社會百工各業有相當程度的認識，進而能夠決定未來職涯方向，確實有一定的難度，但也不是不可能。相較於許多高中畢業生對未來感到茫然，臺北市私立復興實中的學生很早就立定志向、滿懷信心地勾勒出自己專屬的生涯藍圖。

臺北市私立復興中學透過多元探索體驗，讓孩子及早發現自己的天賦與熱情所在。 圖/臺北市私立復興實中提供

職涯探索要趁早，發掘天賦比考高分更優先

「探索天賦不能等到升大學前才來做，要從幼兒園階段就開始。」臺北市私立復興實中校長吳志弘這麼說。復興國際交流中心導入國外職涯探索教育理念，從幼兒園就開始帶領孩子認識各行各業，到了小學則邀請家長和學生對談進行職業分享，並藉由各項參觀活動，讓學生實地體驗多元職務和工作內容。國、高中學生更安排多場企業參訪、達人開講、山區服務等，增加學生與社會的連結，從經驗中摸索出方向。

學生校外參訪，認識各行各業，累積多元職種知識。 圖/臺北市私立復興實中提供

吳志弘校長認為，學生要找到自己的路，就必須放下他人的期待，傾聽自己內心的聲音，讓學生認識自己的天賦，比考高分更優先。臺北市私立復興實中除了帶領學生認識40多個不同的職業類別，定期進行生涯興趣量表分析，國三時，學校還會為每位學生安排一對一升學輔導面談，陪學生思考如何根據自己的特質和能力規畫目標，並且提出具體的行動方案。吳校長表示，「興趣探索只要做得夠早、夠多元，學生到了高中，大多都能清楚自己的未來方向。」

吳志弘校長認為興趣探索只要夠早、夠多元，學生到高中就能清楚自己的學習優勢且進而發展。 圖/臺北市私立復興實中提供

路走對了，還要能撐得久、走得遠

不只探索興趣、拉開眼界，臺北市私立復興實中也相當重視學生的逆境抵抗力，學生在國中畢業前必須完成「絲路騎行——單車環臺傳騎活動」，在挑戰中突破自我體力極限，培養不畏艱難、堅持到底的精神。「未來世界充滿不確定性，孩子在圓夢前一定會經過挫折，養成孩子超越限制的逆境抵抗力，是給復興學生最好的畢業禮物。」吳校長說。

復興學生在國中畢業前必須完成單車環島挑戰，從中培養逆境抵抗力。 圖/臺北市私立復興實中提供

豐富多元的探索體驗，陪孩子開箱未來

在超前佈署、多管齊下的教學設計下，有學生在橋牌社中發現自己對商業的興趣；也有學生在山區服務時確立了自己未來想往社會企業發展的志向；還有學生在國三時就踏入機械研究領域，進入美國名校後，年僅20歲就受邀為企業開發遊戲軟體；也有學生一心想進入大學心理系，在和老師深談後，才發現運用心理戰術的法律攻防，比臨床諮商更適合自己的性格，因此決定攻讀法律系。

復興校友樣浩華(左二)從國三就發現自己對機器方面的興趣，目前在美國密西根大學攻讀AI人工智慧。 圖/樣浩華提供

吳志弘校長表示，「尋找天賦，攸關一生的快樂；復興不做第一，要做唯一。只有找到天賦所在，才能把潛力發揮到極致，真正擁有一片充滿自信的天空。」

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