永安公托未完工名額爆滿 高市社會局明年再爭取經費

高雄市永安區社區公共托育家園預計最快下月就能收托，僅有12名收托名額，但目前申請名額已達30名，非常搶手，高雄市社會局兒少福利科表示，明年計畫申請經費在北高雄橋頭、路竹、湖內等區增加托育家園，期望滿足托嬰需求。

高雄市社會局表示，永安區公托家園位於永安區維新社區活動中心三樓，規畫寶寶區、中島尿布區、泡奶區及2個班級等，空間明亮寬敞，目前整建工程即將完工，最快下月就能收托，家園招收設籍在高雄的2個月到2歲嬰幼兒，限額12名，每月收費9000元，政府另提供第一胎托育補助每個月最高5500元等，因名額有限、收費合理，吸引家長申請，工程還未完工就已額滿。

高市社會局表示，彌陀區位於社會福利服務中心二樓的公托家園去年完工，目前收托也持續額滿，還有14人等待候補，甚至有從梓官區來申請的個案，因高雄托育家園執行成效良好，為了滿足市民的托嬰需求，明年計畫向衛福部社會及家庭署申請經費，於北高雄橋頭、路竹、湖內廣設公托家園。