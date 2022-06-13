他質疑現代社會難靠讀書翻身 網友點出這些「升級捷徑」

在過去社會裡，讀書是翻身的好方法，但現在卻不一定了。一名網友在網路上發文，質疑現在靠讀書也不一定能夠翻身，甚至薪水也不會特別亮眼，因此發文詢問網友針對靠讀書翻身的想法，而貼文底下也掀起討論。

一名網友在PTT的Gossiping板上以「現代社會還有辦法靠讀書翻身嗎？」為題發文，原PO認為在過去農業社會裡，假設不讀書就是頂多跟著家中長輩種田；而若是會讀書的人，就可以進去公司行號上班，達成翻身的成就，不用繼續務農。

原PO接著提到，現代社會種田的人不多了，連家中長輩可能也是在公司上班，讀書或許只能比長輩多賺一點，甚至還可能比不上。在貼文的最後，原PO提出質疑，「所以現代社會靠讀書翻身的機會多嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛指出有哪些是「升級捷徑」，「醫牙至少階級可以提升是確定的」、「低收入戶很會念書當然翻身啊」、「去考國考或考上台大電機系，畢業去護國神山工作」、「拚命讀到四中兩科電機系和資工系都不難」、「先讀書再工作很難翻身，但先工作再讀書就知道怎麼翻身，讀書還是有用的」。

另外，也有網友開玩笑表示，「這個時代家裡有田才是翻身」、「學會投胎比較有用」、「養活自己而已，離翻身還差很遠」、「貧戶轉中產有機會，致富不要想，那是機緣」、「現在門窄到一個絕望的程度」。