快訊

桃園大潭電廠7號機鷹架大面積倒塌 6工人受傷3送醫

瑞典田鼠體內發現新冠狀病毒 與COVID-19同家族

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他質疑現代社會難靠讀書翻身 網友點出這些「升級捷徑」

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO認為現代社會很難靠讀書翻身。 示意圖／ingimage
原PO認為現代社會很難靠讀書翻身。 示意圖／ingimage

在過去社會裡，讀書是翻身的好方法，但現在卻不一定了。一名網友在網路上發文，質疑現在靠讀書也不一定能夠翻身，甚至薪水也不會特別亮眼，因此發文詢問網友針對靠讀書翻身的想法，而貼文底下也掀起討論。

一名網友在PTT的Gossiping板上以「現代社會還有辦法靠讀書翻身嗎？」為題發文，原PO認為在過去農業社會裡，假設不讀書就是頂多跟著家中長輩種田；而若是會讀書的人，就可以進去公司行號上班，達成翻身的成就，不用繼續務農。

原PO接著提到，現代社會種田的人不多了，連家中長輩可能也是在公司上班，讀書或許只能比長輩多賺一點，甚至還可能比不上。在貼文的最後，原PO提出質疑，「所以現代社會靠讀書翻身的機會多嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛指出有哪些是「升級捷徑」，「醫牙至少階級可以提升是確定的」、「低收入戶很會念書當然翻身啊」、「去考國考或考上台大電機系，畢業去護國神山工作」、「拚命讀到四中兩科電機系和資工系都不難」、「先讀書再工作很難翻身，但先工作再讀書就知道怎麼翻身，讀書還是有用的」。

另外，也有網友開玩笑表示，「這個時代家裡有田才是翻身」、「學會投胎比較有用」、「養活自己而已，離翻身還差很遠」、「貧戶轉中產有機會，致富不要想，那是機緣」、「現在門窄到一個絕望的程度」。

PTT 薪水

延伸閱讀

就是要嫁醫生！護理師甘願當小三「只求1事」 她三觀全毀：太震驚

她錄取台積電「想待到退休」憂被取代 網曝關鍵：沒那麼容易

上班族下班後還有力氣進修嗎？ 網直呼：只要有心都可以

年輕人未來是否考慮生小孩？網無奈嘆：自己都快養不活了

相關新聞

排名迷思／刻意製造數據 大學排名「高到不合理」 圈內公開秘密

面對世界大學排名，有大學校長表示，對於很會讀書的教授、校長、追求好成績的學生、還有望子成龍的家長，排名變成教育產業一生追求的指標，常常忘了教育的目標。部分大學甚至刻意操作，造成在某個排名指標有高到不符常情的現象，譬如某排名超過頂大，在另一個排名就到後段班，圈內人心中非常了然。某大學校長舉了一個有趣的例子，大家一直跟他要三圍的數據，逼得他只好每天跑步減肥，雖然三圍對校長的工作一點都不重要。

排名迷思／陸大學不再理會世界排名 學者：值得執著排名的台灣省思

中國大陸的中國人民大學、南京大學、蘭州大學陸續宣布退出或不參加國際大學排名，有一說法是反映了中國大陸大學、教育和文化的自主和勇氣，也有人指是文化脫勾，固步自封；大學校長分析，中國大陸大學評估過去參與國際競爭，已經取得長足進步，發現世界排名單位的公允度有問題，且未能真正反映大學及學科的整體辦學成果。學術自由是世界大學排名的精神內涵，中國大陸有思想意識形態限制，各大學心照不宣，低調退出。中國大陸大學的新走向，值得對世界大學排名的迷失作警愓，也可讓台灣參考。...

小孩當大學生養 貴族私校家長捨得砸重金 關鍵在人脈

望子成龍望女成鳳，不少家長砸大錢讓孩子讀貴族私幼，有學校另設國高中部，一條龍連貫教育，標榜英語特色課程，未來無縫接軌留學歐美，這些學生從小境內留學，在台灣就喝洋墨水，一學期學費動輒二、三十萬元，財力雄厚只是基本條件，有些學校還要面試，過五關斬六將，養小孩比讀大學還貴，他們看重的還有同儕家庭環境多相近，幫孩子超前部署人脈。...

永安公托未完工名額爆滿 高市社會局明年再爭取經費

高雄市永安區社區公共托育家園預計最快下月就能收托，僅有12名收托名額，但目前申請名額已達30名，非常搶手，高雄市社會局兒...

宜蘭總統教育獎得主逆境展翅 林姿妙鼓勵朝向夢想前進

宜蘭今年有3位努力奮發向上的孩子獲「總統教育獎」，分別是就讀蘇澳水產職校的莊千旻、壯圍國中陳潔安及蘇澳國中鄭伶巧，她們來...

他質疑現代社會難靠讀書翻身 網友點出這些「升級捷徑」

在過去社會裡，讀書是翻身的好方法，但現在卻不一定了。一名網友在網路上發文，質疑現在靠讀書也不一定能夠翻身，甚至薪水也不會特別亮眼，因此發文詢問網友針對靠讀書翻身的想法，而貼文底下也掀起討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。