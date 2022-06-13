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明年小年夜巧碰上課最後一天 全教產籲見紅就休不補課

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
明年小年夜將逢學生第一學期最後一天上課日，教育部擬將1月20日調整放假，並於1月7日補課。示意圖。本報資料照
明年小年夜將逢學生第一學期最後一天上課日，教育部擬將1月20日調整放假，並於1月7日補課。示意圖。本報資料照

明年小年夜將逢學生第一學期最後一天上課日，教育部擬將1月20日調整放假，並於1月7日補課。不過全國教師產業總工會卻接獲許多基層教師反應，不贊成為了放連假而調整放假，若為了放連假而補課，補課也很難安排進度，且學習效果奇差，能免則免，見紅放就好。

全教產指出，補課造成連上6天，學生學習沒耐心、學習效益不佳，第六天學習效果奇差。對學生來說，連上六天，一樣的課表，隔天（第六天）又上，恐降低學習動機；且周六補課，學生常常精神不佳，部分學生因無平日固定車班通勤而無法準時到校，也有些學生因為周六補課，周日又要到補習班補課，導致連上12天課。

全教產認為，目前常常彈性調整放假，「一直彈、彈不完」，學校是教育單位，學期中不該連續放假、連續上課，又為了放連假而補課，補課其實很難安排進度，且學習效果奇差，能免則免，見紅放就好。

全教產也說，根據過往經驗，若因補課連上六天班，師生均感疲累；且連假期間出遊，出遊人潮擁擠、交通壅塞，補課造成該周末無法好好休息，次周上班時更倦怠，這種放假方式應適可而止，不建議一直彈性補班補課，依日曆該上班就上班、該放假就放假，有放連假需求者，亦可自行請假。

全教產提到，除了小年夜的補假，明年還有2月18日（補228連假）、3月25日（補清明連假）、6月17日（補端午連假）及9月23日（補國慶連假）等需要周六補班、補課，實在擾民，呼籲教育部在考量課程完整性、學生學習效果等因素後，適度改變現狀。

連假 教育部 補習

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