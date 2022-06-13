台東「品學盃」籃賽上場有條件 認真讀書拚好成績才行

台東縣第一屆「品學盃」校際籃球對抗賽日前完賽，「品學盃」特色是限制參賽球員，段考總平均須達60分標準，且不得有記過以上處分，拿下本屆亞軍的豐田國中，曾因近半球員學科未達標無法上場，球員因此奮力拚學業，最後9成以上球員皆達標、可出場比賽。

台東縣政府主辦的「品學盃校際籃球對抗賽」，自去年11月至今年6月，共有8支國中籃球隊參加，採主客場競賽制，本月11日在豐田國中舉行冠軍戰，由客場新生國中挑戰主場豐田國中，結果新中以85比48奪下首屆冠軍。參賽學校都認為，「品學盃」讓學生體認打球重要，但基本學習力更不能荒廢。

豐田國中校長洪文政表示，男籃隊有30人，去年11月參賽前統計，22名球員平均未達60分，因品學盃男籃報名人數為18人，第1次段考僅10人通過學科標準，仍有8名球員成績未達標準、無法上場。

「參賽規則、限制都是教育一部分！」洪文政說，孩子平時努力練球，因為成績未達標準，或曾經犯錯被記過無法上場當然失望，但因為疫情球季拉場，也讓孩子有更多時間補救課業，並主動服務銷過，孩子為了打球 非常積極參加課後輔導，到第三次段考僅剩2名球員未達標。

洪文政說明，曾有多名學生看到品學盃參賽規定都覺得難度高，第一次段考未達標、果真無法上場，球員坐板凳看球賽十分難過，為了上場打球，更積極課前預習，上課認真聽講，夜課輔全心投入、主動發問，「真的變認真」第二次段考後終於順利達標能參賽。

他說，可惜因為疫情比賽不斷順延，導致冠軍賽時多名9年級主力球員剛好畢業，既然畢業就不符合上場資格，只能交給7、8年級學弟出賽，力拚後屈居亞軍，但也讓小學弟們能夠評量自己實力。