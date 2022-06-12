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蘭陽兒童文學、少年文學獎108件作品得獎 揮灑動人篇章
宜蘭縣政府舉辦蘭陽兒童文學獎，分成童詩類、文體類、故事類3大類組；蘭陽少年文學獎則有新詩類、散文類、小說類3 大類組，共899件參賽，最後由評審委員選出108件得獎作品，今天縣長林姿妙表揚，頒發獎勵金及獎狀給表現優秀的孩子。
其中，國中組新詩類首獎的得獎學生洪翎，以「忘了雨是軟的」為題，藉由雨的意象寫出對於人生命定的無奈和接納；國小低年級童詩類首獎得獎者林邑臣，以「搭巴士」為題，採用復沓式的詩句，寫出搭巴士經過各鄉鎮所見的風景，活潑的語氣勾勒宜蘭各地的特色及景觀；高年級文體首獎的得獎者林其樂，以「收服我的壞情緒」為題，從個人情緒衝動，直到找出情緒控管的方法，寫出對於贏得人際關係的深切渴望。
林姿妙肯定宜蘭縣小作家們用精采的文筆，寫出平常對於學習及生活的深刻體驗，以文學呈現濃厚的情感及令人感動的篇章，每一篇得獎作品都非常精采動人。
教育處表示，宜蘭縣府為帶領孩子學習閱讀思考及寫作，規劃「宜蘭愛．悅讀」4年閱讀計畫，推動落實閱讀教育；在這4年期間持續辦理「蘭陽兒童文學獎、蘭陽少年文學獎」徵文寫作等各項活動，培養在地文藝人才，也期望透過文集的付梓傳播文學種子，鼓勵更多孩子投入創作書寫蘭陽，讓文采飛揚。
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