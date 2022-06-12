快訊

奇觀！屏東漁船這款樣貌 蘇貞昌目睹搖頭動氣

三總經「大咖」：央行16日鐵定升息 主要原因曝光

政策轉彎！有7成家長反對到校 雲林宣布下周「維持遠距教學」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北高中聯合教甄僅86名缺額 3697人報名870位闖進複試

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北111學年度高中聯合教甄開出31科86名缺額。圖／新北教育局提供
新北111學年度高中聯合教甄開出31科86名缺額。圖／新北教育局提供

新北111學年度高中聯合教甄開出31科86名缺額，共3697人報名，初試後有870名考生進入第二階段複試。教育局表示，為求整體考試公正，外聘複試評審委員統一由評審委員會議在各試場抽籤，並公開直播。

新北今舉辦公立高中教師甄選複試，分為口試、試教或實作。教育局表示，高中聯合教甄是由海山高中、三重商工、新北高工、泰山高中、瑞芳高工、鶯歌工商、淡水商工承辦，為求公正公開，外聘複試評審委員統一由評審委員會議在各試場抽籤，海山高中複試考場抽籤在新北學BAR粉專直播，其他考場則錄影存證。

另外，今年複試一律不開放陪考，也不開放補習班業者在校外宣傳。考場則管制進出場動線、全面佩戴口罩、體溫量測及手部消毒，且部分職業類科複試分散至5個考場。

此外，試務人員皆已完成疫苗3劑接種，並增設備用試場，讓發燒、呼吸道疾病等考生隔離休息；如有考生確診，或居家隔離、居家檢疫、加強自主健康管理者，則不能應試。

教育局提醒，複試成績將於6月14日晚間8時後公告，成績複查可於6月15日上午8時至12時至新北竹圍高中申辦，正式錄取名單將於6月21日晚間8時後公告在新北教師聯合甄選報名系統（https://career.ntpc.edu.tw/），正取人員應於6月24日上午10時前，持錄取成績單及相關證件至錄取學校完成報到，備取人員遞補作業依各校通知時間至錄取學校完成報到，最後遞補截止日期為7月30日。

教育局表示，為求整體考試公正，外聘複試評審委員統一由評審委員會議在各試場抽籤，並公開直播。圖／新北教育局提供
教育局表示，為求整體考試公正，外聘複試評審委員統一由評審委員會議在各試場抽籤，並公開直播。圖／新北教育局提供

新北 教育局 居家隔離

延伸閱讀

因應疫情 新北技職生每周可回校實習操作練習

批利用恩恩事件抹黑新北 藍委：蔡政府真的有超前部署

張姓前消防員再批新北消防作秀 貼文初衷為揭黑布

議員追恩恩案後續 新北衛生局：無錄音設備

相關新聞

航海王搶人／應屆生為何留不住？過來人曝：跑船最苦不是工作

基層船員起薪就有15萬，之後一路升上船長，甚至考上引水人年薪千萬，站上航海人員最高榮耀，美好錢景誘人，大學航海輪機人才養成幾乎和醫學院一樣貴，讀醫學院的學生畢業，有八、九成最後成為醫生，航海輪機系畢業學生，成為海事人才卻不到三成，為什麼他們要捨高薪而去。過來人透露，跑船最痛苦的兩件事，不是陸地上的人可以想像，但是想存錢和拓展眼界，當船員是個很好的機會。

畢業不遺憾／自己的畢業歌自己創作 唱出校園回憶與疫下學習無奈

票選畢業歌曲已過時，就算不選張雨生的《我的未來不是夢》，選了理想混蛋樂團的《讓回憶留在倒數以前》還是不夠新。學生自創畢業歌已成流行，疫情嚴峻，歌曲卻能撫慰人心。

蘭陽兒童文學、少年文學獎108件作品得獎 揮灑動人篇章

宜蘭縣政府舉辦蘭陽兒童文學獎，分成童詩類、文體類、故事類3大類組；蘭陽少年文學獎則有新詩類、散文類、小說類3 大類組，共...

新北高中聯合教甄僅86名缺額 3697人報名870位闖進複試

新北111學年度高中聯合教甄開出31科86名缺額，共3697人報名，初試後有870名考生進入第二階段複試。教育局表示，為...

航海王搶人／航運旺到不行 非本科系也想轉行？2管道挑戰高薪

疫情讓航運業鹹魚大翻身，長榮海運陸勤員工領完40個月年終獎金，可望再領10個月年中獎金，太讓人羨慕了。真正高薪是船員，大學畢業新鮮人月薪有15萬，船長30萬，航運業大賺人才也大缺，航商到處獵才搶人，現在轉行，還來得及嗎？學者指出，這領域太特殊，特殊到別人進不來，連台大電機系學生也進不來，非本科系想當航海王有唯二管道，挑戰高薪不嫌晚。

林園高中111學年成立財務金融班 大學提供財經課程資源

高雄市林園高中與財團法人金融法制暨犯罪防制中心合作，111學年度成立「財務金融班」，中心每年固定捐助獎學金、提供國內外企...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。