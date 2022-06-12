新北高中聯合教甄僅86名缺額 3697人報名870位闖進複試

新北111學年度高中聯合教甄開出31科86名缺額，共3697人報名，初試後有870名考生進入第二階段複試。教育局表示，為求整體考試公正，外聘複試評審委員統一由評審委員會議在各試場抽籤，並公開直播。

新北今舉辦公立高中教師甄選複試，分為口試、試教或實作。教育局表示，高中聯合教甄是由海山高中、三重商工、新北高工、泰山高中、瑞芳高工、鶯歌工商、淡水商工承辦，為求公正公開，外聘複試評審委員統一由評審委員會議在各試場抽籤，海山高中複試考場抽籤在新北學BAR粉專直播，其他考場則錄影存證。

另外，今年複試一律不開放陪考，也不開放補習班業者在校外宣傳。考場則管制進出場動線、全面佩戴口罩、體溫量測及手部消毒，且部分職業類科複試分散至5個考場。

此外，試務人員皆已完成疫苗3劑接種，並增設備用試場，讓發燒、呼吸道疾病等考生隔離休息；如有考生確診，或居家隔離、居家檢疫、加強自主健康管理者，則不能應試。