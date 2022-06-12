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新北高中聯合教甄僅86名缺額 3697人報名870位闖進複試
新北111學年度高中聯合教甄開出31科86名缺額，共3697人報名，初試後有870名考生進入第二階段複試。教育局表示，為求整體考試公正，外聘複試評審委員統一由評審委員會議在各試場抽籤，並公開直播。
新北今舉辦公立高中教師甄選複試，分為口試、試教或實作。教育局表示，高中聯合教甄是由海山高中、三重商工、新北高工、泰山高中、瑞芳高工、鶯歌工商、淡水商工承辦，為求公正公開，外聘複試評審委員統一由評審委員會議在各試場抽籤，海山高中複試考場抽籤在新北學BAR粉專直播，其他考場則錄影存證。
另外，今年複試一律不開放陪考，也不開放補習班業者在校外宣傳。考場則管制進出場動線、全面佩戴口罩、體溫量測及手部消毒，且部分職業類科複試分散至5個考場。
此外，試務人員皆已完成疫苗3劑接種，並增設備用試場，讓發燒、呼吸道疾病等考生隔離休息；如有考生確診，或居家隔離、居家檢疫、加強自主健康管理者，則不能應試。
教育局提醒，複試成績將於6月14日晚間8時後公告，成績複查可於6月15日上午8時至12時至新北竹圍高中申辦，正式錄取名單將於6月21日晚間8時後公告在新北教師聯合甄選報名系統（https://career.ntpc.edu.tw/），正取人員應於6月24日上午10時前，持錄取成績單及相關證件至錄取學校完成報到，備取人員遞補作業依各校通知時間至錄取學校完成報到，最後遞補截止日期為7月30日。
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