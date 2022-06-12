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林園高中111學年成立財務金融班 大學提供財經課程資源

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市林園高中與財團法人金融法制暨犯罪防制中心合作，111學年度成立「財務金融班」。圖／高雄市教育局提供
高雄市林園高中與財團法人金融法制暨犯罪防制中心合作，111學年度成立「財務金融班」。圖／高雄市教育局提供

高雄市林園高中與財團法人金融法制暨犯罪防制中心合作，111學年度成立「財務金融班」，中心每年固定捐助獎學金、提供國內外企業參訪交流機會，以培育財務金融產業人才，提升林園高中學子未來競爭力

林園高中校長黃碧惠表示，財務金融是專業領域，人才需求殷切，林園高中成立全國第一所高中財務金融班，除了有充足金融業挹注經費，在課程上也有國立中山大學、高科大、政大等財經科系，提供充足且專業的財經課程與資源。

林園高中同時規畫金融科技與財經雙語等特色亮點課程，將資訊科技融入金融運用，部分課程也進行雙語教學，並將ESR的概念帶入課程，寒暑假安排實務工作坊、企業見習，由業界贊助赴國外進行主題交流競賽活動與參訪，讓學生在高中學習歷程，提早開展財經視野打好學力基礎。

高雄市政府教育局專委劉靜文表示，2008年全球金融海嘯後，經濟合作暨發展組織（OECD）呼籲各國更積極重視金融教育的推廣。110年5月公告的產學創新條例中，國家更將金融列為5大重點發展領域之一，因此高中開始培養學生財經素養，提升學生對金融理財知識愈發重要。

促成財務金融班設立的立委林岱樺表示，多年前協助林園高中創立石化科學專班，支持雙語國際專班的成立，基於高雄在地人才培育的需求，今年再度協助財務金融班的成立，希望提供學生更多元競爭力、特色課程、培育在地人才扎根，促進產學雙贏。

財團法人金融法制暨犯罪防制中心董事長邵之雋表示，台灣未來在南向，高雄有地理位置優勢，加上台積電高雄設廠的產業特性，未來是亞太產業鏈聚合樞紐，培養在地金融人才為國家南向準備有絕對必要性。讓高中生提早接觸金融教育，也有助於為在地人才扎根、多樣化發展。

中山大學教師鄭義表示，「財務金融班」教學方法採講求活潑且緊貼實務的設計，以問題導向學習法，導入財務管理、金融投資領域相關的國際個案與本土個案，透過小組合作、討論辯證，找出解決方案，強化同學的團隊學習能力，並深刻累積專業知識。

高雄市林園高中與財團法人金融法制暨犯罪防制中心合作，111學年度成立「財務金融班」。圖／高雄市教育局提供
高雄市林園高中與財團法人金融法制暨犯罪防制中心合作，111學年度成立「財務金融班」。圖／高雄市教育局提供

中山大學 競爭力

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