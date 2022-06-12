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2022全國高中英語辯論比賽 高市新莊高中獲優勝

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市新莊高中英語辯論團隊。圖／新莊高中提供
高雄市新莊高中英語辯論團隊。圖／新莊高中提供

高雄市新莊高中參加「2022全國高中英語辯論比賽」，選手王宥騰、孫紹倫、羅俊逸、蔡潔希拿下公共論壇項目全國賽優勝，帶隊指導教師劉米淇獲得了今年度最佳指導老師獎。

「2022全國高中英語辯論比賽」因疫情採線上方式進行。新莊高中這次出賽「政策性」、「公共論壇」兩個項目，在區域賽中，政策性辯論隊伍榮獲團體獎評審團獎，公共論壇隊伍以南區該項目的最高積分榮獲團體獎優勝，選手黃懿安獲得政策性項目的最佳辯士，羅俊逸同學獲得公共論壇項目的最佳辯士，兩隊皆取得全國賽門票。

在五月底的全國賽中，新莊高中拿下公共論壇項目的全國賽優勝，選手王宥騰、孫紹倫、羅俊逸、蔡潔希都是高一生，第一次出賽就能有亮眼成績，很感謝教師劉米淇、林千凱指導。從主辦單位公布辯題後，選手們就不斷的準備，在區賽、全國賽的前一周更是常常公假抽離班上練習，放學後也自主留校訓練。

新莊高中表示，英語辯論對於高中生而言是較少接觸的領域，此次參賽選手及協助的同學，是由高一選修課程「文化探究與辯論」的學生組隊而成。參加政策性項目的二年級同學黃懿安、陳泊諺、林姸均，一年級時也參加了這門選修課。

選手羅俊逸表示，英語雖然是自己的強項，但在辯論界，擁有流利的英語並不意味就是優秀的辯手，而是需要付出巨大的努力，感謝教練和隊友們的幫助。

劉米淇表示，這次的好成績除了學生們的努力和付出，也要感謝傅爾布萊特基金會的英語辯論教練的基礎辯論教學，帶領新莊的學生挑戰不可能，希望未來有更多學生能一同加入英語辯論團隊。

高雄市新莊高中參加「2022全國高中英語辯論比賽」。圖／新莊高中提供
高雄市新莊高中參加「2022全國高中英語辯論比賽」。圖／新莊高中提供
高雄市新莊高中英語辯論團隊。圖／新莊高中提供
高雄市新莊高中英語辯論團隊。圖／新莊高中提供
高雄市新莊高中英語辯論團隊。圖／新莊高中提供
高雄市新莊高中英語辯論團隊。圖／新莊高中提供

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