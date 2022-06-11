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私校退場條例形同「送終條款」 學者籲立法再開生源

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
學者呼籲，教育部應再立法招募外籍生源，台灣高教才能永續。圖為境外生示意圖。本報資料照片
學者呼籲，教育部應再立法招募外籍生源，台灣高教才能永續。圖為境外生示意圖。本報資料照片

私校退場條例旨在協助辦學不善的學校退場，但也有立委形容退場條例形同「送終法案」。眼下後段私立學校面臨招生危機一一退場，教育部讓學校可申請退場基金安置學生，但學者也呼籲，教育部教育部一手處理學校退場，也應思考及早立法挹注生源。

隨私校退場條例通過，教育部再擬定6套子法補充，目前均在預告期。但就有教育界人士表示，私校退場條例公布後末段私立大學、高中職人心惶惶，「可說痛苦不堪。」多希望趕緊循私校法合併法人併校，不然遭列專案輔導學校只會更難生存。

我國學生數愈來愈少，民進黨團則先拋出擬訂定「國際教育及海外學習法」專法草案，擬由大學聯合赴海外招生並延伸至續留台灣工作。立委鍾佳濱曾形容，私校退場條例形同「送終法案」，但國內不少私立大學仍可優良辦學，盼擬定一套為私校帶來希望的專法。

靜宜大學監察人陳振貴表示，台灣正遭逢過去廣設大學的苦果，教育部設立退場條例、擬定子法撥款善後，如今私校退場條例通過，應再配合研議「國際教育及海外學習法」提供正向的國家政策。

陳振貴說，教育部在世界各地設立台灣教育中心，甚至可以配合國內大學協進會一起到海外協助招生，應能免於過去學校單打獨鬥，或只能依靠仲介招生的問題，否則退場條例只是善後學校的下下策，開發生源台灣教育才有前景。

龍華科大校長葛自祥則表示，公立大學應拋出獎學金誘因，以招收研究所學生為主；大學生則優先讓私立大學招收，尤其是辦學績優、但面臨少子化招生壓力的學校。公、私立乃至於一般大學和技專校院也需建立默契，各自針對不同的學生扮演培育角色，才能擴大國際生源之餘讓各類學校雨露均霑，否則又變成彼此競爭、先公後私，難有實質幫助。

教育部 民進黨 併校

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