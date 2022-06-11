迎私立學校退場潮 教部基金擬撥一校2千萬送最後一程

受少子化衝擊辦學不佳私校將迎來震盪期，教育部對此設立「學校退場基金」，專案輔導學校可於最後停招退場階段申請支付學生安置、轉校等費用，亦可墊付教職員資遣、退休等費用。根據草案規劃，教育部擬每校補助最高新台幣2000萬，但若學校情況特殊可再審訂。

私校退場審議會預計八月將專輔學校名單公告周知。依退場條例規定，專輔學校最多一年改善期，屆期若仍未達免除專輔的條件將停止全部招生，停招學年結束時則停辦。

但據往例，學校若走入停辦其財務多有重大問題，甚至先爆發欠薪風波，難有餘裕安置學生和教職員工。教育部對此設置一筆退場基金，並預告「私立高級中等以上學校退場基金補助墊付辦法」，草案第六條，每間安置學校補助案最多擬給2000萬，若情況特殊，經過管理會審查並由教育部核定則不在此限制。

教育部技職司指出，基金用來補助學生安置費用，除了轉至他校的交通費和住宿費，也可支應教師鐘點費、導師費，甚至教學助理費與場地使用費，並依照學生實際需求核實補助。

技職司說，每校2000萬額度是依照前年度協助安置學校的需求統計而得，過去每校均未超過2000萬元，但也考量實務需要給予彈性評估。

至今年六月，退場基金已補助高美醫專、亞太創意技術學院、南榮科大、台灣觀光學院及稻江科技暨管理學院等5所停辦學校學生安置。技職司也說，退場基金結餘現金為23億9209萬，執行數1億4878萬。學校亦可向退場基金支應墊付教職員工退休、資遣所需費用，但法人應於解散清算前繳還墊付款，或處分校產繳還。

高教工會組織部主任林柏儀則說，學校法人於清算前就要償還基金墊付，法人就必須先變賣土地建物，還款後清算，若有剩餘財產再歸公。但可能導致校地切割零碎不完整，即便歸公後使用上也可能大打折扣。

林柏儀說，目前私校趨勢是欲規避退場條例、依照私校法即早進入停招停辦，但也以此規避需發給教職員工每人最高六個月慰助金、校產歸公等議題，恐會再產生其他問題。