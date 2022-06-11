中小學醫護志工團天天做功德 教團：應比照醫院聘護佐

教育部國教署日前發函，要求學校要請具備醫護背景家長或志工組成「醫護志工團」，全國教育產業總工會今天（6/11）表示，已有基層老師形同「快篩富翁」，好似開藥局發快篩，故要求應由政府出資招募具醫療背景或退休的醫護人員，協助學校各項防疫工作。

指揮中心日前提供每日5000元今天，讓醫院聘請護佐照顧確診病患。但全教產今天指出，日前國教署也發函學校，要求具醫護背景的家長或志工組成「醫護志工團」，服務確診、快篩陽性和居家隔離的師生，同時也要學校組成關懷小組，對確診教職員工生提供防疫物資、代領代送防疫物資等服務。

全教產表示，相較於護佐日領5000，醫護志工團每日0元在服務確診師生，中小學從口罩志工、酒精志工、量額溫志工等，再到最近的快篩志工，已經「做功德」很久。甚至有基層老師形同快篩大富翁，好似在開藥局發快篩，學校已經被當成類醫療單位，於疫情期間增加很多和教學無關的庶務。

全教產呼籲，應比照醫院增聘護佐，由政府出資招募具醫療背景或退休醫護人員，按實際出勤支付津貼，且要配給裝備、保險，以防相關人員因此染疫。

教育部則回應，今年6月修正的「高級中等以下學校因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情持續營運計畫」建議學校視實務需求，邀集醫護家長組成志工團隊，並提供醫療資訊協助。各校可因地制宜，結合社區、醫療資源組成團隊，提供師生關懷和支持系統並減低基層教師負擔，但並未敘明是否支付志工津貼。