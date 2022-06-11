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教部再發118萬劑快篩 補習班、課照中心15日開放領取

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
行政院協調指揮中心，將針對全台1萬7514家核准立案的補習班和課照中心發放快篩。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
行政院協調指揮中心，將針對全台1萬7514家核准立案的補習班和課照中心發放快篩。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

因應暑假將至，部分家長仍選擇將學生送至短說補習班或兒童課後照顧中心，教育部今天表示，行政院協調指揮中心，將針對全台1萬7514家核准立案的補習班和課照中心，依其人數規模發放40劑至200劑快篩，預計全國將發配118萬劑。

教育部今天表示，因應暑假將至補習班和課照中心學生照顧需求，將提供上述兩者公費快篩防疫資源。本次發放對象為全台1萬7514家依法向地方主管教育機關申請核准立案，並招收高中以下教育階段學生的補習班和課照中心業者，將配合學生和教職員工人數規模配發劑量。

教育部指出，將進行40劑至200劑一次性配發，預計全國配發118萬劑作為暑假防疫備用資源，學生或工作人員到班或到課期間身體不適，發現疑似感染症狀時可使用。

考量暑期將近，為加速領用時程，6月13日起將以物流陸續寄送至各縣市40所配發據點學校，領取時間為6月15日至7月15日，以學校上班日為原則，再由補習班及課照中心負責人或指派人，依教育部所核配的快篩試劑數量，持立案證書影本及身分證明文件至配發據點學校領取。

如果補習班或課照中心位處偏遠地區或離配發據點學校遙遠，教育部將協助直接寄送。也由於屬於一次性發配的防疫物資，請撙節使用。

補習 教育部 快篩試劑

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