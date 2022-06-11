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國中教師連甄登場 新北錄取率僅4.16%

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市111學年度國中教甄初試今登場。圖／新北市教育局提供
新北市111學年度國中教甄初試今登場。圖／新北市教育局提供

新北市立國民中學111學年度教師聯合甄選初試於今登場，今年國中教師開缺124名，報名人數共2979人，平均錄取率約4.16%，經統計今日教甄到考率81%，缺考人數563人。

新北市國中教師聯甄初試包括一般組普通類科67名、特教身障類科15名、特教資優類科11名及專任輔導教師類科14名、實驗組含普通類科12名、專任輔導教師類科2名；偏鄉組則含普通類科3名。

本次國中教師甄選初試考場設於蘆洲國中、鷺江國中及碧華國中三校，試場計124間，其中含3間特殊試場，提供身心障礙應考人特殊應考服務，另每間考場設有5間備用試場，提供發燒、咳嗽之應考人應考服務，總計3校共3位應考人移至隔離試場應試，共啟用2間備用試場。

今年開設雙語缺額計有數學、生活科技、資訊科技、健康教育、表演藝術、視覺藝術、童軍、家政、音樂及體育，總計10科共26名雙語專長科目缺額。今年國中教甄報名人數共2,979人，平均錄取率約4.16%，經統計今日教甄到考率81%，缺考人數為563人。

教育局表示，初試錄取名單將於6月17日9時後於新北市教育人員聯合甄選報名系統網頁公告。複試報名時間為6月22日9時至12時。另偏鄉組複試將於7月7日線上報名，無論成績是否錄取一般組，均可持初試成績報名參加。

國中教甄經統計到考率81%，缺考人數為563人。圖／新北市教育局提供
國中教甄經統計到考率81%，缺考人數為563人。圖／新北市教育局提供

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