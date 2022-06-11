台北酷課雲瀏覽破億 7月8日前上傳作品就有機會抱走大獎

台北市教育局今天表示，台北酷課雲在6月1日突破1億瀏覽人次，為了慶祝舉辦的抽獎活動已在日前抽出幸運兒，中獎名單公布在教育局臉書及台北酷課雲官網，第二波活動正進行中，7月8日前上傳影片至YouTube，經評選獲得特優者就可以抱走iPad mini。

教育局表示，台北酷課雲積極打造全方位數位學習環境屢獲國際肯定，去年榮獲全球資通訊科技卓越獎（WITSA）傑出數位教育學習首獎，並於6月1日突破億瀏覽人次，教育局為感謝全國使用者對酷課雲的喜愛，舉辦2022-「億」鳴驚人雙重送活動，鼓勵使用者一同見證酷課雲破億的人次大關，活動僅公告8日便湧入242萬2383人次，這次活動抽出2名iPad mini、10名AirPods及58名超商禮券等好禮共計70位中獎幸運兒，中獎名單已公告於教育局臉書及酷課雲官網。

教育局表示，第二波感謝活動進行中，至7月8日中午12時，北市國小、國中或高中學生皆可共襄盛舉一起秀出自主學習力，由參與者結合酷課雲線上影片片段及自身自主學習歷程製作屬於自己的動態學習歷程檔案，並上傳至YouTube進行人氣累積，人數越高分數越高，而經評選獲得特優作品即可抱走iPad mini，更有機會在今年北市教育博覽會舞台上秀出得獎作品。

教育局表示，酷課雲自2016年成立至今，整合各項雲端教育學習資源與教學工具，打造共享的雲端學習環境，並將此資源分享給其他縣市及海外僑（華）校使用；松山家商商經科教師陳蓉瑩表示，酷課OnO互動教學平台的線上測驗功能比其他學習平台更貼近教師使用需求，從測驗卷產製、發放、批改到成績登錄一條龍服務功能，讓老師批改作業跟打成績變得更方便，更能了解學生學習狀況。

教育局表示，酷課雲積極發展多元網路課程，包含網路跨校選修、考前複習線上直播及國小英語培力班等直播課程；西松國小陳同學在國小英語培力班課程後說，老師介紹他們許多英文繪本，讓英文的學習變得很有趣。

教育局表示，未來酷課雲也將持續精益求精，結合AI科技幫助教師適性化引導學生學習，並冀望能將經驗與效益擴大、分享，造福更多教育人員與學習者，喜歡並優先選擇使用酷課雲。